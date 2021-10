Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Maître P a travaillé sur de nombreux décors de films et de clips musicaux en utilisant des armes à feu et sans accident … et il attribue le fait de grandir dans le quartier comme une raison pour laquelle ils ont été si en sécurité.

Nous avons eu un député à LAX jeudi et nous avons posé des questions sur la mort tragique de Halyna Hutchins sur le tournage de « Rust ». Il dit qu’il a croisé la route de Hutchins avant… qu’elle travaille comme directrice de la photographie sur son film « I Got The Hook-Up 2 ».

P a rejoint le chœur de personnes disant que l’arme aurait dû être soigneusement vérifiée avant d’être remise à Alec Baldwin … quelque chose qui n’a pas été fait. Il blâme également les producteurs et Baldwin, affirmant que pratiquement tout le monde était responsable, et les producteurs ne peuvent échapper au blâme en affirmant qu’ils étaient dans le noir.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Nous avons également Glynn Turman, qui est apparu dans divers westerns au fil des ans, et il a été choqué qu’il y ait des tournées en direct sur le plateau de « Rust » … quelque chose qui, selon lui, enfreint une règle de sécurité cardinale.