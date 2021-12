Master P fait une demande importante au tribunal dans le cadre d’une procédure de divorce de 8 ans

Après huit ans de procédure de divorce, Master P (né Percy Miller) fait un grand pas en avant pour obtenir sa séparation d’avec son ex Sonya Miller en demandant à un juge de le déclarer légalement célibataire. Selon des documents juridiques obtenus par TMZ, le PDG de No Limit dit que lui et son ex sont séparés depuis près d’une décennie et qu’il n’y a plus de raison pour qu’ils soient mariés.

Le rappeur note que Sonya a initialement entamé la procédure de divorce en 2013 après leur séparation en 2010. Il affirme qu’ils ont réglé tous leurs problèmes en 2016 et sont parvenus à un accord, mais les documents ne sont jamais revenus devant les tribunaux. Maintenant, pour faire avancer les choses beaucoup plus vite pour ainsi dire, Master P a déposé des documents juridiques demandant formellement que le mariage des deux soit dissous et qu’ils soient tous les deux déclarés célibataires.

Percy et Sonya se sont mariés en 1989 et ont eu sept enfants ensemble : Percy « Romeo » (1989), Vercy « Young V » (1991), Hercy (2002) et Mercy (2005), et leurs filles Tytana (1992 ) Inty (1993) et Itali (1999). Sonya a elle-même eu une carrière de rap et a sorti plusieurs disques sous le nom de Sonya C. Elle a finalement abandonné son avenir prometteur dans la musique pour s’occuper des sept enfants du couple. Sonya a officiellement demandé le divorce en 2013 après 25 ans de mariage, affirmant que son mari lui avait été infidèle tout au long de leur union. Après la rupture, Sonya est retournée à l’école et a obtenu son diplôme en arts du théâtre, en journalisme et en photojournalisme à l’Université Pepperdine.

Maître P a un enfant hors mariage : Cymphonique Miller (1996). L’identité de sa mère n’a jamais été partagée avec le public, mais Cymphonique a travaillé aux yeux du public pendant un certain temps, en prenant des rôles d’invité sur Big Time Rush, Phineas and Ferb, How to Rock et Winx Club. Son travail le plus récent peut être vu dans le film de 2020 Never and Again.

Percy a parlé du divorce une fois auparavant lors de son apparition dans le Wendy Williams Show. « Dans une relation, les choses arrivent. Les gens grandissent ensemble, ils se séparent. Elle était définitivement là. Nous n’avons pas été en couple depuis sept ans … Je ne suis pas en colère contre elle. Je l’aime », a-t-il déclaré. .