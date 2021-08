Mastercard abandonne la bande magnétique à partir de 2024

in

Mastercard a annoncé que toutes ses cartes de débit et de crédit perdront la bande magnétique emblématique à partir de 2024. Diverses avancées dans la technologie de paiement ont rendu la bande magnétique inutile. De nombreuses personnes utilisent des cartes sans contact ou même leurs téléphones pour payer des marchandises plutôt que de glisser une carte. Ce n’est pas seulement plus pratique, c’est aussi plus sûr. Le passage aux cartes sans rayures sera progressif afin que les gens puissent s’adapter au changement. Sur certains marchés, cela commencera dès 2024. Mais Mastercard retirera complètement les bandes magnétiques d’ici 2033.

La piste magnétique expliquée

Pourquoi les cartes de crédit et de débit nécessitent-elles cette bande magnétique emblématique ? Il contient les données client nécessaires à l’authentification des transactions. Mastercard a brièvement expliqué l’histoire de la bande magnétique dans son annonce. Il est né du besoin de trouver un moyen plus pratique, rapide et sans erreur d’enregistrer les transactions par carte de crédit alors que les ordinateurs étaient beaucoup moins performants qu’ils ne le sont aujourd’hui.

La technologie des bandes magnétiques est une création d’IBM, Mastercard évoquant une anecdote des premiers jours de l’intégration de bandes magnétiques sur du plastique :

Selon la tradition d’IBM, l’ingénieur Forrest Parry n’a pas pu comprendre comment combiner une bande de ruban adhésif avec une carte d’identité en plastique pour la CIA et en a parlé à sa femme, qui a suggéré d’utiliser son fer plat pour faire fondre la bande sur le badge. Ce n’était pas exactement le type de matériel pour lequel IBM serait célébré, mais cela a fonctionné.

La technologie a survécu pendant des décennies. C’est pourquoi la bande magnétique fait toujours partie des conceptions actuelles des cartes de crédit et de débit.

Mastercard prépare l’avenir

Depuis la fin des années 90, nous utilisons des cartes à puce reposant sur une norme de puce EMV commune. Mastercard affirme que les puces EMV représentent désormais 86% des transactions par carte en face à face dans le monde.

Mastercard ajoute que la moitié des Américains préfèrent les cartes à puce aux autres modes de paiement. La sécurité est le facteur déterminant du changement, selon une enquête de décembre. Les paiements sans contact ont pris la deuxième place, que ce soit via une carte ou une application de portefeuille numérique. Seuls 11% préfèrent glisser, là où la bande magnétique est utilisée. Le pourcentage tombe à 9 % si l’on tient compte des titulaires de cartes de paiement sans contact expérimentés.

Les cartes à puce EMV sont livrées avec une authentification PIN pour sécuriser les transactions. Les cartes comportant uniquement des bandes magnétiques ne peuvent pas offrir la même sécurité. Mastercard émet également des cartes avec des capteurs d’empreintes digitales encore plus sécurisées que les codes PIN.

La société dit également qu’une étude de juillet a montré que 81% des Américains seraient à l’aise avec des cartes qui n’ont pas de bandes magnétiques. De plus, 92% augmenteraient ou continueraient à utiliser la carte même si elle devenait sans rayures.

Le calendrier des nouvelles cartes

Alors que les études ci-dessus se sont concentrées sur le marché américain, Mastercard indique que des régions comme l’Europe verront d’abord la bande magnétique disparaître en 2024. Les banques américaines ne seront plus tenues d’émettre des cartes à puce avec des bandes magnétiques en 2027.

Aucune nouvelle carte de crédit ou de débit Mastercard ne comportera de bande magnétique d’ici 2029. La seule exception concerne les cartes prépayées aux États-Unis et au Canada. Les bandes magnétiques disparaîtront complètement des cartes Mastercard d’ici 2033.

Cela signifie que vous n’aurez rien à faire pour remplacer vos cartes Mastercard actuelles par des versions sans rayures. Vos banques s’occuperont probablement de tout et publieront simplement des versions sans rayures lorsque les versions actuelles expireront.

