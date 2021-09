Mastercard acquiert CipherTrace, une importante société d’analyse de crypto-monnaies

Pour Hannah Perez

Le géant des paiements prévoit d’intégrer les opérations CipherTrace dans ses propres solutions de cybersécurité pour les actifs numériques.

Mastercard, la société mondiale de paiement renommée, a franchi une nouvelle étape dans l’écosystème de la cryptographie avec l’acquisition d’une importante société d’expertise judiciaire en monnaie numérique.

Comme indiqué dans un communiqué, le géant des paiements a signé un accord pour l’acquisition de CipherTrace, une société spécialisée dans les solutions de renseignement sur les menaces contre le blanchiment d’argent, la criminalistique et la blockchain axée sur les crypto-monnaies. La société propose des services d’analyse qui permettent le suivi et la désanonymisation des transactions avec des monnaies numériques.

Les termes de l’accord, y compris le montant de l’acquisition, n’ont pas été divulgués. La transaction devrait être finalisée avant la fin de l’année.

Mastercard veut garantir la sécurité et la conformité de la cryptographie

Pour Mastercard, l’objectif de l’initiative est de pouvoir apporter « une transparence et un soutien supplémentaires » au secteur émergent. Dans le cadre de l’acquisition, la société de paiement a avancé des plans pour intégrer les opérations CipherTrace dans ses propres solutions de cybersécurité pour les actifs numériques.

Ajay Bhalla, président de Cyber ​​​​et Intelligence chez Mastercard, a souligné dans le communiqué :

Avec la croissance rapide de l’écosystème des actifs numériques, il est nécessaire de s’assurer qu’il est fiable et sécurisé. Notre objectif est de tirer parti des capacités complémentaires de Mastercard et CipherTrace pour y parvenir.

Selon le communiqué, l’« offre intégrée » de Mastercard et CipherTrace aideront les entreprises à « identifier et comprendre leurs risques » et « les aider à gérer la conformité de leurs actifs numériques et leurs obligations réglementaires ».

L’accord permettra également à Mastercard de se différencier des autres entreprises du secteur des paiements, ce qui permettra à ses clients de se conformer plus facilement à la réglementation financière lors de l’adoption d’actifs numériques. Dans ce sens, Bhalla a commenté que les crypto-monnaies ont le potentiel de “réinventer le commerce, des actes quotidiens tels que payer et collecter à transformer les économies, les rendant plus inclusives et efficaces”.

Un autre pas ferme vers l’espace crypto

En plus de collecter des données sur les crypto-monnaies, CipherTrace publie des rapports annuels sur les tendances de l’écosystème crypto et a créé des outils de conformité pour les échanges décentralisés. D’autres sociétés telles que Chainalysis et Elliptic proposent également des outils et services de cryptanalyse similaires ; bien que ces deux soient légèrement plus reconnus.

Au cours des derniers mois, Mastercard a fait divers mouvements dans l’espace crypto, montrant un intérêt croissant à devenir un acteur pertinent dans ce secteur. En juillet, le PDG Michael Miebach a déclaré que la société devait établir une présence significative dans l’espace de la monnaie numérique. Mastercard avait déjà révélé au début de l’année son intention de “commencer à prendre en charge certaines crypto-monnaies” directement sur son réseau de paiement en 2021.

La société a également conclu d’autres accords notables avec des entreprises du secteur de la cryptographie. Il y a quelques semaines à peine, Mastercard a annoncé une association avec le Cercle, la société Blockchain qui exploite le stablecoin USD Coin (USDC), d’intégrer cette devise en tant que passerelle de paiement dans ses transactions crypto-fiat.

