Mastercard ajoute la piste Crypto et Blockchain au programme d’incubation FinTech

Mastercard ajoute une piste Crypto et Blockchain à son programme d’incubation FinTech

Le traitement des paiements se réchauffant de jour en jour aux crypto-monnaies, plusieurs entreprises de l’ancien espace ont cherché à intégrer des actifs numériques dans leurs services.

Mastercard est devenue la dernière à lancer une initiative axée sur la cryptographie, la société annonçant son soutien aux sociétés de blockchain et de crypto dans son programme d’incubateur.

Toucher tous les domaines de la crypto

Plus tôt cette semaine, Mastercard a annoncé qu’elle ajouterait une piste de blockchain et de crypto-monnaie à son programme d’incubateur Start Path pour les entreprises. Dans un communiqué de presse, le géant du traitement des paiements basé à New York a expliqué que le programme cherchait à soutenir les entreprises à croissance rapide dans les domaines de la blockchain, de la cryptographie et des actifs numériques.

Mastercard a expliqué que la piste de crypto-monnaie fait partie de ses efforts pour soutenir l’écosystème des startups – une mission qu’elle a depuis le lancement du programme Start Path en 2014. En s’étendant pour inclure les sociétés de crypto et de blockchain, Mastercard espère capturer plus de facettes du paiement. et l’espace d’innovation financière. Les entreprises participant à ce programme obtiendront des outils et une expertise inestimables de Mastercard, leur permettant de se développer beaucoup plus rapidement.

Les startups tireront également parti du programme pour se connecter à l’écosystème de banques, de commerçants, de sociétés de paiement numérique et d’autres acteurs de l’espace FinTech de Mastercard.

En ce qui concerne la piste cryptographique, les principaux problèmes que les entreprises espèrent résoudre incluent la confidentialité et l’exactitude des données, la tokenisation des actifs et l’intégration entre les économies traditionnelles et numériques. Avec l’aide de Mastercard, la résolution des défis identifiés devrait être beaucoup plus facile et plus rapide.

Jess Turner, vice-président exécutif de New Digital Infrastructure and FinTech, a expliqué que Mastercard espère également forger l’avenir de la crypto-monnaie. Ils y parviendront en reliant les principes financiers traditionnels aux innovations en matière d’actifs numériques.

La piste crypto compte déjà plusieurs membres. Il s’agit notamment de Domain Money, une plateforme d’investissement basée aux États-Unis pour les investisseurs particuliers ; SupraOracle, un oracle de blockchain suisse pour les chaînes publiques et privées ; Mintable, une place de marché NFT basée à Singapour ; et Uphold, une plateforme de monnaie numérique crypto-native basée aux États-Unis pour les paiements et les investissements.

Cartes cryptographiques pour tout le monde

Mastercard fait un travail considérable pour améliorer l’ubiquité des crypto-monnaies depuis un certain temps maintenant. Plus tôt ce mois-ci, la société a annoncé son intention de modifier son programme de cartes cryptographiques pour permettre aux banques traditionnelles et aux sociétés de cryptographie d’émettre des cartes de crédit cryptographiques à leurs clients.

Avec cette initiative, Mastercard s’associera à des entreprises de cryptographie – en particulier des bourses et des fournisseurs de services de portefeuille – pour permettre à leurs partenaires de convertir plus facilement les crypto-monnaies en fiat. Les autres acteurs de l’espace FinTech à rejoindre ce programme incluent Circle, Uphold, ButPay, Evolve Bank & Trust et la Metropolitan Commercial Bank.

Dans le cadre du programme, Mastercard utilisera son réseau de paiement massif pour rendre les conversions crypto-fiat plus transparentes et offrira également plus de choix aux personnes intéressées par les crypto-monnaies.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.