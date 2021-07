Mastercard améliore Crypto Wallet et Exchange Business

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Le géant des paiements Mastercard a annoncé mardi qu’il améliorerait ses fonctionnalités et expérimenterait des portefeuilles et des échanges de crypto-monnaie pour ses clients. L’émetteur de la carte coopère avec plusieurs sociétés de cryptographie pour faciliter la conversion de la monnaie fiduciaire traditionnelle et crypto.

Dans un communiqué, Mastercard révèle son ambition d’améliorer le programme de cartes cryptographiques existant avec de multiples partenaires. L’émetteur de cartes considère Evolve Bank & Trust et Metropolitan Commercial Bank pour émettre des cartes, Uphold et BitPay pour fournir une technologie de portefeuille crypto en temps réel, i2c Inc., Apto Payments et Galileo Financial Technologies pour prendre en charge le traitement et la gestion des programmes.

Pendant ce temps, Paxos et Circle utiliseront leurs plates-formes pour convertir les crypto-monnaies en monnaie fiduciaire via des pièces stables adossées à des fonds fiduciaires, une classe de crypto-monnaie qui offre une stabilité des prix et est adossée à des actifs de réserve.

Raj Dhamodharan, vice-président exécutif des actifs numériques et des produits et partenariats Blockchain chez Mastercard, s’est félicité du partenariat et a déclaré :

“Toutes les sociétés de crypto-monnaie ne disposent pas de l’infrastructure critique pour convertir la crypto-monnaie en monnaie fiduciaire traditionnelle et nous facilitons la tâche… Mastercard est impatiente de tenir sa promesse de choix des consommateurs de fournir des options aux gens du monde entier sur comment et quand payer. “

Il s’agit “d’une étape critique pour étendre l’écosystème et préparer le terrain de manière sûre, sécurisée et conforme pour l’avenir des paiements cryptographiques”, ajoute le communiqué.

Mastercard comprend la demande croissante de paiements numériques de la part de ses clients. Plus de 93 % des clients ont envisagé d’adopter des méthodes de paiement innovantes, telles que la biométrie, les devises numériques et les codes QR. Par conséquent, la plate-forme de paiement a annoncé en février qu’elle prendrait en charge les paiements cryptographiques directs en permettant aux titulaires de cartes d’effectuer directement des transactions cryptographiques sur son réseau cette année.

Pendant ce temps, Visa, l’un des principaux concurrents de Mastercard, ses titulaires de cartes Visa, a dépensé plus d’un milliard de dollars en crypto-monnaies au cours des six premiers mois de cette année par les consommateurs du monde entier. Visa a récemment étendu ses activités en Australie en approuvant une startup australienne CryptoSpend pour émettre des cartes de débit que ses clients peuvent consommer via une crypto-monnaie.

Source de l’image : Shutterstock