Mastercard cessera d’émettre des cartes à bande magnétique

Mastercard va cesser d’émettre des cartes à bande magnétique. D’ici 2033, aucune de vos cartes de débit ou de crédit auront une bande, et les banques dans de nombreuses régions, y compris en Europe, pourront émettre des cartes sans bande à partir de 2024. Le Royaume-Uni a adopté la puce et le code PIN pour tous les paiements par carte en 2006, mais certaines sont encore utilisées dans les systèmes de bande magnétique américains .

Mastercard affirme que les cartes à puce et à broche et les nouvelles cartes biométriques qui utilisent les empreintes digitales offrent une plus grande sécurité. L’entreprise prétend être le premier réseau de paiement à éliminer progressivement la technologie. Un porte-parole a déclaré à la BBC que le niveau d’acceptation mondiale de la puce et de la broche était tel que c’était le bon moment pour commencer à éliminer progressivement la bande magnétique.

La lente élimination consiste à laisser ce que l’entreprise appelle une « longue voie » pour les entreprises qui acceptent les paiements de passer à la puce et à la broche. La piste magnétique est née dans les années 1960 comme un projet IBM pour créer des cartes d’identité pour le personnel de la CIA.