Mastercard dit que les cartes de débit et de crédit sans bande offriront une meilleure sécurité

Mastercard a révélé qu’elle prévoyait de cesser d’émettre de nouvelles cartes de débit et de crédit avec une bande magnétique car la technologie est devenue obsolète.

Selon le géant des paiements, d’ici 2033, aucune de ses cartes de débit ou de crédit ne comportera de bande magnétique et les banques de nombreuses régions commenceront à émettre des cartes sans bande à partir de 2024.

Alors que le Royaume-Uni est passé à un système à puce et à code PIN pour tous les paiements par carte depuis 2006, les États-Unis n’ont pas été aussi rapides à rattraper leur retard car certains systèmes de bande magnétique sont toujours utilisés dans le pays.

Une autre raison pour laquelle Mastercard supprimera les bandes magnétiques sur ses cartes est due au fait que les cartes à puce et à code PIN ainsi que les nouvelles cartes biométriques, qui utiliseront les empreintes digitales, offrent une plus grande sécurité. Dans le même temps, les bandes magnétiques utilisées dans les cartes de débit et de crédit peuvent s’user avec le temps, obligeant les clients à demander à leurs banques ou sociétés émettrices de cartes de crédit de leur émettre de nouvelles cartes.

Un avenir sans strip-tease

Bien que d’autres sociétés émettrices de cartes de crédit, notamment Visa et American Express, utilisent également des bandes magnétiques dans leurs cartes, Mastercard prétend être la première société de ce type à travailler sur l’élimination progressive de la technologie vieillissante.

En fait, les bandes magnétiques ont été inventées dans les années 1960 dans le cadre d’un projet d’IBM visant à créer des cartes d’identité pour les personnes travaillant à la CIA. L’un des ingénieurs du projet, Forrest Parry, a eu l’idée d’attacher des informations encodées sur une bande de bande magnétique à une carte en plastique, mais c’est sa femme qui a eu l’idée d’utiliser la chaleur pour s’assurer que les deux collent solidement.

Les paiements sans contact devenaient déjà de plus en plus populaires avant le début de la pandémie, mais ils sont devenus la norme une fois que les consommateurs se sont inquiétés de la façon dont le traitement des cartes de crédit et de débit par les caissiers et autres membres du personnel pourrait contribuer à propager davantage le virus.

Attendez-vous à voir Visa, American Express et même les banques emboîter le pas après l’entrée en vigueur du projet de Mastercard d’émettre des cartes sans bande magnétique en 2024.

Via la BBC