Mastercard et Bakkt unissent leurs forces pour intégrer Bitcoin dans le réseau mondial de paiement

Le géant des paiements Mastercard s’apprête à annoncer que son vaste réseau de banques et de commerçants sera bientôt autorisé à intégrer des crypto-monnaies dans leurs opérations. La société réalise ces plans en partenariat avec la plateforme de cryptographie Bakkt.

Les produits couverts par cette extension incluront les portefeuilles bitcoin (BTC), les cartes de crédit et de débit permettant de gagner des récompenses crypto et de dépenser des actifs numériques, ainsi que des programmes de fidélité qui permettent aux clients des compagnies aériennes et aux clients des hôtels de convertir leurs points accumulés en crypto. . , a rapporté CNBC.

« Nos partenaires, qu’ils soient des banques, des fintechs ou des commerçants, peuvent offrir à leurs clients la possibilité d’acheter, de vendre et de détenir des crypto-monnaies grâce à une intégration avec la plate-forme Baktt », a déclaré Sherri Haymond, vice-présidente exécutive des partenariats numériques chez Mastercard.

Les dirigeants des deux sociétés ont déclaré que Bakkt sera chargé de fournir des services d’entiercement aux partenaires qui s’inscrivent.

Mastercard affirme avoir des partenariats avec plus de 22 000 institutions financières dans le monde. Compte tenu de la taille de l’infrastructure de paiement mondiale de l’entreprise, l’expansion à venir pourrait favoriser l’adoption de la crypto-monnaie dans le monde entier.

Mastercard a déclaré en juillet dernier avoir arrangé environ 27,2 milliards de transactions commutées au deuxième trimestre 2021, avec 2,85 milliards de cartes Mastercard et Maestro utilisées. Cela s’est traduit par un bénéfice net total de 4,53 milliards de dollars entre avril et juin 2021, une solide augmentation de 35,8% par rapport à la même période l’an dernier.

Le dernier développement fait partie de l’unité plus large de Mastercard axée sur la cryptographie. En septembre dernier, le géant des paiements a accepté de reprendre la signature de Intelligence cryptographique CipherTrace sur moyen de plans pour « étendre ses capacités au domaine des actifs numériques ».

