Mastercard et BOB Financial lancent le programme QR on Card pour simplifier les paiements numériques

Cette solution utilise une technologie brevetée Mastercard qui permet aux titulaires de cartes ou aux PME d’accepter les paiements sans numéraire avec leurs cartes.

Mastercard et Bank of Baroda Financial Solutions (BFSL) se sont associées pour offrir une solution de paiement simple et sans friction aux titulaires de carte avec le lancement de ConQR – une solution Mastercard QR sur carte.

Cette solution utilise une technologie brevetée Mastercard qui permet aux titulaires de cartes ou aux PME d’accepter les paiements sans numéraire avec leurs cartes. Ce faisant, QR on Card rend les paiements plus flexibles et permet aux titulaires de carte de dépenser et de gagner sur la même carte.

Notez que la solution n’oblige pas les titulaires de carte à fournir des informations personnellement identifiables pour recevoir des paiements, ce qui leur fournit une couche de sécurité importante. En outre, il aide les banques à déplacer les espèces et à renforcer la relation avec les titulaires de carte. Cela réduit également les coûts opérationnels avec moins de rétrofacturations, ce qui se traduit par une augmentation des revenus des paiements électroniques pour les banques.

Avec le programme de cartes ConQR récemment lancé, les petites entreprises peuvent utiliser QR (imprimé sur la carte dans le cadre du processus de personnalisation de la carte) pour effectuer des paiements, tout en recevant des paiements avec des coûts d’activation d’acceptation rentables et un processus d’intégration plus simple. La carte de crédit ConQR aura un code QR Bharat sur la face de la carte (dans le cadre du processus de personnalisation de la carte), convertissant également l’instrument de paiement en un point d’acceptation, en apposant un code QR contenant les détails des petites entreprises. La carte permet aux utilisateurs de recevoir plus facilement des paiements numériques de manière rapide et flexible lors de leurs déplacements, par exemple lors de livraisons ou de services aux clients en magasin.

Sandeep Malhotra, vice-président exécutif, produits et innovation, Asie-Pacifique, Mastercard, déclare: «Les titulaires de carte recherchent des méthodes de paiement plus simples et plus efficaces qui leur permettent de payer rapidement et en toute sécurité. Avec Mastercard QR on Card, ils peuvent profiter de tous ces avantages sur une seule carte. Ils peuvent accepter et effectuer des paiements sans numéraire lors de leurs déplacements. Nos banques émettrices peuvent également utiliser cette technologie comme un moyen puissant de soutenir la numérisation de leurs clients en leur offrant un moyen sans friction d’opérer sur tous les canaux. »

L’année dernière, Bank of Baroda a lancé cinq nouvelles cartes de crédit destinées aux clients de tous les segments. L’un d’eux était Swavlamban, qui cible les employés à faible revenu de certaines entreprises et MPME. Depuis le déclenchement de la pandémie Covid-19, Mastercard et BOB Financial Solutions (BFSL) ont également exploité la technologie pour apporter commodité, simplicité et sécurité aux transactions des consommateurs.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.