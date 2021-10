Mastercard facilite l’obtention de récompenses en bitcoins avec votre carte de crédit

La crypto-monnaie a d’abord été créée comme une alternative aux institutions financières traditionnelles. Maintenant, c’est devenu suffisamment courant pour que la société de cartes de crédit Mastercard, âgée de plus de 50 ans, offre à ses clients l’accès à des portefeuilles numériques de crypto-monnaie, des cartes de débit et de crédit de marque crypto-monnaie, et même des programmes de récompenses de fidélité basés sur des crypto-monnaies. Ces outils font partie du partenariat Mastercard annoncé lundi avec Bakkt, une plateforme d’achat et de vente d’actifs numériques comme la crypto.

Les banques et les institutions financières qui proposent des cartes de crédit et de débit Mastercard peuvent désormais permettre aux clients de payer leur solde et de gagner des points de fidélité avec bitcoin, la crypto-monnaie prise en charge par la plate-forme Bakkt. Dans le cadre de l’accord de Mastercard avec Bakkt, les commerçants, y compris les restaurants et les détaillants, pourront proposer le bitcoin comme alternative aux points de fidélité traditionnels que les cartes de crédit offrent souvent aux utilisateurs. Dans le même temps, ces clients Mastercard auront la possibilité de convertir les points de récompense qu’ils possèdent déjà en bitcoins et de les stocker dans un portefeuille numérique Bakkt.

Cela donnera aux détenteurs de plus de 2,8 milliards de Mastercard en circulation une opportunité d’accéder au monde de l’investissement crypto. Alors que les personnes qui choisissent de convertir ou d’accumuler des points de récompense en crypto prendront toujours un risque car la valeur de la crypto-monnaie est principalement déterminée par le marché volatile de la crypto, les offres de Mastercard rendront la prise de risque un peu plus facile et moins intimidante que de devoir s’inscrire séparément pour une plate-forme cryptographique.

Ce n’est pas la première quête de crypto-monnaie de Mastercard. Il existe déjà plusieurs cartes de crédit et de débit Mastercard pour les personnes souhaitant utiliser la crypto-monnaie. Les cartes de débit et prépayées Mastercard proposées par les plateformes Uphold et BitPay permettent aux utilisateurs de convertir rapidement leurs avoirs en crypto-monnaie en devise traditionnelle, tandis qu’une carte de crédit Mastercard proposée par la société de cryptographie Gemini permet aux clients de gagner des récompenses en crypto-monnaie en fonction de leur activité de dépense.

En septembre, Mastercard a également créé son tout premier jeton non fongible, ou NFT, (un ballon animé signé par l’entraîneur de football José Mourinho) dans le cadre d’un tirage au sort de fidélité par carte de crédit. Désormais, la décision de Mastercard d’intégrer la prise en charge du bitcoin dans son réseau de paiement signifie qu’encore plus de personnes seront non seulement exposées à la crypto-monnaie, mais en seront récompensées. Mastercard a déclaré que cette dernière expansion aura un impact sur plus de 20 000 institutions financières, y compris des banques et des coopératives de crédit, qui travaillent avec l’entreprise.

Plus d’informations sur le moment où ces nouvelles capacités seront disponibles pour les clients seront partagées à une date ultérieure, selon Mastercard.

« Alors que les marques et les commerçants cherchent à attirer les jeunes consommateurs et leurs préférences de transaction, ces nouvelles offres représentent une opportunité unique de satisfaire la demande croissante de flexibilité en matière de crypto, de paiement et de récompenses », a déclaré Nancy Gordon, vice-présidente des récompenses et des paiements de Bakkt. une déclaration.

L’annonce intervient alors que les sociétés de cartes de crédit ont lentement abandonné une partie de leur appréhension à propos de la crypto-monnaie et ont cherché des moyens de tirer parti de sa popularité croissante. Au premier semestre 2021, les clients de Visa ont dépensé plus d’un milliard de dollars en crypto-monnaie avec des cartes de crédit que la société propose via des partenariats avec trois plates-formes crypto différentes : Circle, BlockFi et Coinbase. D’autres sociétés de crédit ont signalé qu’elles pourraient bientôt commencer à proposer des crypto-monnaies. À la fin de l’année dernière, American Express a investi dans une plateforme de trading de crypto-monnaie appelée FalconX ; à peu près au même moment, Discover Financial, qui exploite Discover Card, a commencé à embaucher du personnel pour développer également des capacités de crypto-monnaie.

Les sociétés émettrices de cartes de crédit ne sont qu’un exemple d’institutions financières traditionnelles laissant plus de place aux personnes ordinaires pour acquérir et utiliser la crypto. En avril, Coinbase, une plate-forme d’achat et de vente de crypto-monnaies, est devenue la première société de cryptographie à entrer en bourse, ce qui permet effectivement aux gens d’investir dans la crypto-monnaie sans avoir à acheter une pièce en particulier. Bakkt, la plate-forme travaillant avec Mastercard, est également devenue publique plus tôt ce mois-ci. Et pas plus tard que la semaine dernière, le premier fonds négocié en bourse lié à une crypto-monnaie, ou ETF, qui est un panier de titres liés au prix futur du bitcoin, a commencé à être négocié. Les plateformes de paiement comme Paypal, Venmo (qui appartient à Paypal) et Square prennent toutes en charge les transactions basées sur la crypto-monnaie, et Square envisage même de créer une entreprise d’extraction de bitcoins, ce qui est un moyen d’utiliser beaucoup de puissance de calcul pour créer de nouveaux bitcoins.

Un autre signe que la crypto-monnaie est là pour rester : des investissements croissants dans de nouvelles technologies de fraude et de sécurité pour garder une trace des escroqueries et des crimes par carte de crédit basés sur la crypto-monnaie. Contrairement à la monnaie traditionnelle, les actifs numériques comme le bitcoin ne sont contrôlés ou réglementés par aucun gouvernement, et leur cryptographie rend beaucoup plus difficile le suivi et l’annulation des transactions basées sur la crypto-monnaie. Pour cette raison, la crypto est vulnérable au vol et adoptée par les blanchisseurs d’argent. Quelques jours seulement avant d’annoncer son expansion de crypto-monnaie, Mastercard a acheté CipherTrace, une société de crypto-monnaie soutenue par le Department of Homeland Security qui se présente comme la « première équipe de criminalistique blockchain au monde ». Paypal a également cherché à embaucher des experts en crypto-monnaie pour se concentrer sur des problèmes de sécurité tels que le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme.

La crypto-monnaie est devenue si populaire, y compris parmi les criminels, que le US Marshals Service, la branche gouvernementale qui gère les actifs saisis, a engagé une banque de crypto-monnaie pour stocker toutes les crypto-monnaies saisies qu’elle détient après des enquêtes criminelles. Ces développements nous rappellent qu’alors que les sociétés émettrices de cartes de crédit tentent de rendre ces actifs numériques plus populaires parmi les titulaires de cartes de crédit traditionnelles, la crypto-monnaie comporte des risques.

Pourtant, la plupart des détenteurs de crypto-monnaie ne semblent pas se plaindre que certains des plus grands services financiers deviennent lentement plus amicaux avec la crypto. Après tout, il est difficile d’ignorer que l’effort croissant pour intégrer la crypto-monnaie a eu pour effet pratique d’augmenter la valeur des investissements en crypto-monnaie qu’ils ont déjà.