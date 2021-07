Mastercard favorise l’investissement dans l’intégration de cartes cryptographiques ⋆ Crypto new media

Mastercard met en file d’attente une suite complète de partenaires crypto, selon une annonce cette semaine, dans le but de rationaliser son programme de cartes pour les portefeuilles et les échanges crypto. L’initiative de l’entreprise vise à fournir aux entreprises de crypto une option de carte qui donne aux détenteurs de crypto la possibilité de dépenser leurs actifs numériques partout où Mastercard est acceptée.

Swipin’ de nouveaux partenariats

La vague de partenariats comprend :

Circle Paxos Evolve Bank & Trust Metropolitan Commercial Bank Maintenir BitPay Apto Payments i2c Inc. Galileo Financial Technologies

Chaque partenaire cherche à jouer un rôle unique dans la revitalisation de Mastercard pour le programme de carte crypto déjà existant de l’entreprise. Evolve Bank & Trust et Metropolitan Commercial Bank devraient probablement être les émetteurs de cartes, tandis que Uphold et BitPay fournissent une infrastructure technologique de portefeuille cryptographique. Pendant ce temps, i2c Inc., Apto Payments et Galileo Financial Technologies prendront en charge le traitement et la gestion du programme pour Mastercard.

Paxos et Circle, sans doute deux des noms les plus reconnaissables de la liste, prendront en charge Mastercard avec la conversion de crypto-to-fiat au moyen de pièces stables; le processus permettra à Mastercard d’avoir une stabilité interne plus forte et, idéalement, de permettre à plus de banques et de partenaires cryptographiques de s’impliquer sur toute la ligne. Pour Circle, Mastercard est un autre partenariat solide dans le mix après que la société a verrouillé Visa en tant que partenaire en décembre 2020. Circle, bien sûr, est une grande société d’infrastructure de paiement connue pour être le principal opérateur de l’USD Coin (USDC) .

Mastercard est l’une des plus grandes sociétés de services financiers au monde et redouble désormais d’efforts en matière de crypto-intégration. | Source : NYSE : MA sur TradingView.com

Ce que cela veut dire

L’annonce intervient moins d’un mois après que Visa, le principal concurrent de Mastercard, a annoncé que ses clients avaient dépensé plus d’un milliard de dollars en cartes cryptées au milieu de l’année civile. La demande des consommateurs fait sans aucun doute des vagues en ce qui concerne l’adoption par les entreprises de la crypto-sphère.

“Aujourd’hui, toutes les sociétés de cryptographie ne disposent pas de l’infrastructure de base pour convertir la crypto-monnaie en monnaie fiduciaire traditionnelle, et nous facilitons la tâche”, a déclaré Raj Dhamodharan, vice-président exécutif des actifs numériques et des produits et partenariats de blockchain, Raj Dhamodharan. « Mastercard s’attend à tenir sa promesse de choix des consommateurs en offrant des options aux personnes du monde entier sur la manière et le moment de payer. »

Ailleurs dans le communiqué, des partenaires établis ont manifesté leur enthousiasme pour une décision qui signale clairement une adoption accrue de la cryptographie ; Le cofondateur et PDG de BitPay, Stephen Pair, a noté que le partenariat promettait « d’accélérer l’utilisation de la crypto comme moyen de commerce par les consommateurs ».

Une nouvelle course à l’adoption du stablecoin au fiat pour les grandes institutions pourrait-elle être bien engagée ?

