Mastercard haussier en vacances – WWD

Bien que certains détaillants aient connu une baisse du trafic en août dans un contexte d’augmentation des cas de COVID-19, les attentes optimistes pour la saison des vacances ne se relâchent pas.

Les vêtements, les bijoux et le luxe devraient marquer des points au cours du quatrième trimestre 2021, par rapport à 2020 et même par rapport aux niveaux pré-pandémiques de 2019, selon Mastercard.

Le Mastercard Spending Pulse a rapporté mercredi que les ventes au détail aux États-Unis devraient augmenter de 7,4% hors automobile et essence. Les consommateurs devraient dépenser en ligne à des taux encore plus élevés, 7,6% de plus que l’année dernière, tandis que les ventes en magasin devraient également connaître un rebond, augmentant de 8,9% par rapport à 2020.

Pour la saison des vacances de novembre à décembre 2021, les ventes de vêtements augmenteront de 45,9%, les bijoux de 59% et le luxe de 92,5% par rapport à la saison des vacances 2020. Les grands magasins seront en hausse de 14,8%.

Par rapport à 2019, Mastercard a déclaré que les ventes de vêtements de vacances cette année seront en hausse de 17% ; les bijoux augmenteront de 52,9% ; le luxe a augmenté de 55,8% et les ventes des grands magasins vont augmenter de 5,2%.

«Cette saison des fêtes sera définie par des achats précoces, des prix plus élevés et des expériences numériques. Au cours des deux dernières années, les détaillants ont beaucoup appris sur ce que veulent et ce dont les acheteurs ont besoin, nous faisant entrer dans une nouvelle ère passionnante de résilience du commerce de détail », a déclaré Steve Sadove, conseiller principal de Mastercard et ancien président et chef de la direction de Saks Inc. « Les détaillants se sont préparés à ce moment et trouveront des moyens innovants de livrer ce qui devrait être la plus grande saison de magasinage des Fêtes à ce jour. »

La Mastercard Spending Pulse mesure les ventes au détail globales aux États-Unis pour tous les types de paiement, y compris les espèces et les chèques. Mastercard SpendingPulse rend compte des ventes au détail nationales pour tous les types de paiement sur certains marchés du monde. Les résultats sont basés sur l’activité de vente globale dans le réseau de paiement Mastercard, couplée à des estimations basées sur des enquêtes pour certaines autres formes de paiement, telles que les espèces et les chèques.

Mastercard a indiqué que des facteurs tels que les futures décisions de relance et les défis COVID-19 pourraient avoir un impact sur les prévisions de ventes.

Trois PDG de marques multicanaux ont déclaré à WWD qu’ils avaient constaté une baisse du trafic en magasin en août, qu’ils attribuaient à COVID-19. Mais deux des trois ont indiqué qu’ils n’avaient pas vraiment perdu d’affaires parce que les acheteurs qui se sont présentés dans les magasins ont fini par dépenser suffisamment pour compenser la perte de trafic, en partie parce qu’ils ont obtenu un meilleur service avec moins de clients.

En termes d’achalandage en magasin, « juin et juillet ont été forts. Le mois d’août s’est ralenti, mais ce mois-ci, il est de retour », a déclaré un PDG d’une marque haut de gamme, qui a noté que les gens retournent dans les villes, les écoles sont de retour en session et les événements d’automne et les activités sociales reprennent, encourageant les gens pour sortir davantage et faire des emplettes pour eux-mêmes et leurs familles.

La semaine dernière, Jack Schwefel, PDG de Vince Holdings, a déclaré à WWD : « Nous avons une belle dynamique dans le commerce de détail et en ligne, bien que je ne sois pas aussi optimiste qu’il y a six ou sept semaines, avant la montée en puissance de la variante Delta. Mais nous tenons bon. Nous assistons certainement à une érosion du trafic en magasin, mais nous avons pu augmenter les commandes moyennes et travailler davantage sur une base individuelle avec les clients, ce que devrait faire un magasin spécialisé. »

« Pour le moment, il est difficile de dire quel impact la variante Delta a sur le trafic de détail. Bien qu’il y ait clairement des publics qui changent de comportement en conséquence, des augmentations plus importantes de la rentrée scolaire indiquent que beaucoup sont encore à l’aise avec l’environnement de vente au détail actuel », Ethan Chernofsky, vice-président du marketing chez Placer.ai, une entreprise qui suit le trafic des magasins, a déclaré WWD. “La réalité est qu’un certain degré d’impact sur le commerce de détail est susceptible de se poursuivre pendant des mois à venir, mais une grande partie de cela peut être compensée par une période prolongée de demande refoulée et des périodes d’achat clés comme la rentrée scolaire et la saison des vacances. Le facteur clé semble cependant être la réglementation, où des limitations sont mises en place, les visites sont affectées.

« Regarder l’impact et la poursuite de la pandémie à l’échelle mondiale montre que nous sommes encore loin d’un monde post-COVID-19, et vivons plutôt dans un environnement défini par la vie, le travail et le shopping à ses côtés. Cela met davantage l’accent sur la nécessité pour les marques de développer une force multicanale pour livrer efficacement alors que l’impact du virus continue de fluctuer. »

Dans son rapport récapitulatif de l’été 2021, Placer.ai. a cité «les inquiétudes selon lesquelles l’augmentation des cas de COVID-19 pourrait avoir un impact sur les visites – et l’indice Placer Mall a montré que cela pouvait déjà être en jeu en août. Après avoir constaté une amélioration constante des visites – avec des visites en hausse en juillet pour les centres commerciaux intérieurs et extérieurs – les visites pour les deux catégories sont revenues à la baisse en août. Les centres commerciaux intérieurs ont enregistré une baisse de 2,5% des visites par rapport à août 2019, tandis que les centres commerciaux extérieurs ont enregistré une baisse encore plus significative de 4,6%.

Cependant, Placer.ai a également indiqué qu’une partie de la baisse du mois d’août était peut-être due à la fête du Travail, une période de vente importante, qui a eu lieu quatre jours plus tard cette année par rapport à il y a deux ans, ce qui a entraîné une baisse des ventes en août.

Les données de Placer.ai proviennent d’un panel de 30 millions d’appareils mobiles utilisant l’IA et l’apprentissage automatique pour estimer les visites dans les magasins, les centres commerciaux et d’autres types d’entreprises et de lieux.