Mastercard intègre les paiements en crypto-monnaie via un nouveau partenariat avec Bakkt

Le géant des paiements électroniques Mastercard intègre les paiements par crypto-monnaie aux côtés de la plate-forme d’actifs numériques Bakkt, pour permettre aux commerçants et aux banques d’intégrer des crypto-monnaies dans leurs offres. Les entreprises ont annoncé lundi.

Mastercard a déclaré dans un communiqué que les consommateurs peuvent acheter, vendre et détenir des actifs numériques via les portefeuilles de garde proposés par Bakkt. Et que les clients peuvent collecter et dépenser des récompenses de fidélité via des crypto-monnaies.

Cette décision rapproche l’univers de la crypto-monnaie de l’écart avec le secteur traditionnel des paiements par carte de crédit. Bakkt attire également les jeunes consommateurs, selon son vice-président exécutif des récompenses de fidélité et des paiements.

Le Nigeria a introduit la monnaie numérique de la Banque centrale

La Banque centrale du Nigeria a présenté un document dans lequel elle réaffirme son intention d’introduire eNaira après avoir déjà tenté, mais en vain, le 1er octobre. Selon le document de conception d’eNaira, le CBN est maintenant considéré comme prêt à mettre en œuvre la CBDC nigériane.

Le CBN travaille sur une crypto-monnaie mondiale qui sera utilisée comme moyen de paiement et réserve de valeur, en plus de remplacer l’argent liquide.

La CBN, dans sa propre déclaration, a minimisé les risques de manquer une échéance. Au contraire, la banque a souligné l’importance de bien faire les choses du premier coup et comment cela contribue au succès à long terme des monnaies numériques. La CBN a souligné la nécessité de partir du bon pied plutôt que de se précipiter pour lancer une monnaie numérique qui n’a pas encore reçu toutes les approbations nécessaires.

Limitation de la quantité dans les contrats à terme Bitcoin à la demande de ProShares

ProShares, le sponsor du premier fonds négocié en bourse (ETF) adossé à des contrats à terme Bitcoin, a demandé une exemption pour limiter le nombre de contrats à terme Bitcoin qu’un acheteur peut acquérir dans le nouveau fonds, a rapporté Barron’s.

À partir de novembre, le Chicago Mercantile Exchange (CME) limitera le nombre de contrats à terme qu’un acheteur peut acheter dans le nouvel ETF à 4 000, tombant à 2 000 trois jours avant l’expiration. Étant donné que chaque contrat représente cinq bitcoins, la propriété totale est limitée à 20 000 bitcoins.

Pour contourner cette limite, ProShares a déjà divisé son portefeuille de contrats à terme, moitié en octobre et moitié en novembre.

Le PDG Michael Sapir a déclaré à Barron’s que si le CME n’accordait pas la renonciation, ProShares pourrait transférer des actifs vers des contrats, des notes structurées ou des swaps plus récents. Barron’s a également noté que le prospectus ProShares de l’ETF indique que le fonds pourrait également investir dans des actions exposées aux crypto-monnaies.

La plus grande association d’entraide en Corée envisage d’investir dans les ETF Bitcoin

Le marché sud-coréen de la crypto-monnaie a traversé une période tumultueuse dans un passé récent. Et, de nombreuses bourses ont dû fermer leurs portes en raison de mesures réglementaires strictes. Cependant, cela ne s’est pas avéré être un obstacle pour les fonds communs de placement du pays, qui cherchaient à s’enfoncer dans le marché du Bitcoin.

Selon des informations locales, la Korea Teachers and Staff Mutual Aid Association a décidé d’investir une partie de l’important AUM du fonds dans Bitcoin. Il s’agit de la première instance d’un fonds de pension national qui investit dans l’industrie de la crypto-monnaie.

Soit dit en passant, la Mutual Aid Association est également l’une des plus importantes de Corée du Sud, avec plus de 49 millions de won sous son administration à la fin de l’année dernière.

