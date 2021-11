Mastercard lance des cartes de paiement cryptées en Asie-Pacifique

Mastercard a noué des partenariats avec les sociétés de services d’actifs numériques Amber Group, Bitkub et CoinJar afin de permettre aux consommateurs et aux entreprises de toute la région Asie-Pacifique d’obtenir des cartes de crédit, de débit et prépayées Mastercard cryptées, a annoncé lundi la société dans un communiqué.

Share