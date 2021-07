Mastercard lance le programme Start Path

in

La société émettrice de cartes de crédit et de débit Mastercard a annoncé qu’elle lançait un programme mondial Start Path, pour permettre aux consommateurs d’acheter, de dépenser et de détenir plus facilement des crypto-monnaies. Elle continue donc d’ouvrir la voie à la transformation de son système de paiement cette année.

« Nous sommes impatients d’approfondir nos relations avec les créateurs de technologies financières et nos partenaires clés. Surtout, Ouvrir nos APIs, pour promouvoir une économie plus inclusive ».

Plus précisément, selon la déclaration, Mastercard a choisi sept nouvelles startups mondiales du monde entier pour rejoindre le programme Start Path. Ce qui leur donnera accès à des opportunités de partenariat, des connaissances et des outils pour grandir.

D’ailleurs, nous travaillons avec ces startups dans le cadre d’un programme de six mois. Dans lequel ils peuvent profiter de la technologie, de l’expérience et des ressources de l’entreprise.

Démarrer le programme Path the Mastercard

En bref, dans une déclaration, Mastercard a indiqué que Start Path rassemble un réseau diversifié d’innovateurs. Qui cherchent à accélérer le chemin pour changer le monde.

Pour cette raison, Jess Turner, vice-président exécutif de New Digital Fabric et Fintech chez Mastercard, a déclaré : « Nous pensons que nous pouvons jouer un rôle clé pour aider à façonner l’industrie. En outre, assurer la protection et la sécurité du consommateur. Une partie de notre rôle est de façonner l’avenir des crypto-monnaies.

Amy Neale, vice-présidente principale, Fintech & Enablers, a déclaré : « Mastercard fournit l’infrastructure et les actifs pour aider les innovateurs fintech à se développer. Et finalement amener plus de personnes dans l’économie numérique.

En outre, il a ajouté : « Les nouvelles entreprises Start Path représentent l’avenir de l’industrie Fintech. Et ils conçoivent des solutions inclusives qui anticipent les besoins des consommateurs. Nous sommes ravis de nous associer à ces innovateurs sur la voie de leur expansion. »

Soit dit en passant, le programme Start Path a aidé plus de 250 startups depuis 2014. Désormais, il donne accès aux startups avec les derniers outils et solutions de Mastercard. Et ainsi, aider ces entreprises à développer leurs innovations et technologies de pointe.

Très important, selon le communiqué de Mastercard : « Ces startups utilisent le programme pour se connecter avec notre écosystème de banques, commerçants, partenaires et acteurs numériques du monde entier. Offrir de nouvelles solutions ».

Entreprises participantes

En particulier, Mastercard a indiqué que les startups participeront à son programme Mastercard Start Path. Y compris des initiatives qui créent des solutions de paiement basées sur la blockchain et d’autres qui conçoivent des plateformes de prêt durables.

En effet, sept startups ont rejoint le programme Start Path. Tous appartiennent aux secteurs de la blockchain et des crypto-monnaies.

Ainsi, les Startups intégrées dans ce réseau Mastercard vont de celle destinée à la création d’un marché des tokens non fongibles (NFT). Jusqu’à la construction d’une caméra hors ligne isolée pour permettre de nouveaux actifs numériques durables.

GK8 (Israël) Domain Money (États-Unis) Mintable (Singapour) SupraOracles (Suisse) STACS (Singapour) Taurus (Suisse) Uphold (États-Unis)

En guise de clôture, les personnes intéressées à participer à Start Path ou à voir plus d’informations peuvent s’inscrire ici.

Je me retire avec cette phrase de Dwight Eisenhower : « Dans les batailles, vous réalisez que les plans sont inutiles. Mais vous découvrez que la planification est essentielle.

