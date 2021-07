Mastercard lance un nouvel accélérateur ciblé pour les entreprises et les projets dans l’espace des crypto-monnaies

Pour Ange Di Matteo @shadowargel

Selon un communiqué officiel, Mastercard soutiendra le développement technologique et financier des projets participants, à condition qu’ils abordent les problèmes présents dans le secteur de la monnaie numérique.

***

La société d’exploitation de l’un des réseaux de paiement les plus connus au monde, Mastercard, a annoncé le lancement d’un nouvel accélérateur de startups appelé « Start Path », spécialement conçu pour fournir un soutien et un soutien aux projets et initiatives au sein de l’espace. de monnaies numériques.

Mastercard lance Start Path, accélérateur de projets liés aux crypto-monnaies

C’est ce qu’a indiqué l’équipe de Mastercard dans un communiqué publié aujourd’hui, dans lequel ils indiquent qu’ils soutiendront les entreprises du secteur des crypto-monnaies, qu’elles travaillent avec des monnaies numériques et/ou mettent en œuvre la technologie Blockchain pour résoudre des problèmes d’ordre économique.

En tant que tel, Mastercard a précisé que dans le cadre du Start Path, ils fourniraient une assistance technique et financière aux projets au stade initial et que pour cette première édition, ils travailleraient avec un total de sept startups, parmi lesquelles Mintable (marché du NFT), GK8 (plate-forme israélienne pour la garde de crypto), ainsi que les fournisseurs de services de crypto-monnaie Domain Money, Uphold et Taurus.

Par rapport aux objectifs attendus pour cette première édition de Start Path, l’équipe Mastercard a indiqué :

« Les fondateurs de blockchain et de sociétés d’actifs numériques participant au nouveau programme Start Path visent à résoudre un certain nombre de problèmes, notamment la tokenisation des actifs, la précision du traitement des données, la sécurité numérique et l’accès sans interruption entre l’économie traditionnelle et numérique. Chaque startup se concentre sur la résolution d’un défi unique au sein de l’industrie et, tout au long du programme, tirera parti de l’expertise de Mastercard pour soutenir la croissance et le développement continus de ses solutions. »

Pour sa part, le vice-président exécutif de la nouvelle infrastructure numérique et de l’aile Fintech de Mastercard, Jess Turner, a déclaré :

« Nous pensons que nous pouvons jouer un rôle clé dans les actifs numériques, en contribuant à façonner l’industrie et en assurant la protection et la sécurité des consommateurs. Une partie de notre rôle consiste à façonner l’avenir des crypto-monnaies, et nous le faisons en unissant les principes financiers conventionnels aux innovations apportées par les actifs numériques. »

Mastercard et crypto-monnaies

Cette nouvelle annonce de Mastercard renforce encore l’engagement de l’entreprise dans le secteur de la crypto-monnaie, surtout maintenant qu’elle commence à tester les avantages associés à l’utilisation de certains produits financiers réputés opérant déjà dans le secteur.

La semaine dernière, Mastercard a annoncé une alliance stratégique avec Circle, un fournisseur de produits et services associés aux monnaies numériques, pour laquelle ils intégreront l’utilisation du stablecoin USD Coin (USDC) comme mécanisme pour simplifier les conversions entre les monnaies numériques et la monnaie fiduciaire.

Il est prévu que cette alliance, main dans la main avec d’autres au sein du secteur, permettra également à l’entreprise de soutenir l’émission de cartes de crédit / débit basées sur l’utilisation de crypto-monnaies, progressant de la même manière que Visa l’a fait tout au long de l’année dernière. .

Lecture recommandée

Source : Communiqué officiel, Cryptobriefing

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash