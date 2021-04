Mastercard paiera 850 millions de dollars pour acquérir la start-up d’identification Ekata, issue de Whitepages

Rob Eleveld. (Photo des pages blanches)

Les nouvelles: Le géant financier Mastercard a annoncé aujourd’hui qu’il acquerrait la start-up de Seattle Ekata pour 850 millions de dollars.

Le parcours d’Ekata: La société vend des produits de vérification d’identité pour aider plus de 2000 entreprises telles que Postmates, Alaska Airlines et Lyft à discerner entre les bons et les mauvais acteurs. Il est sorti de Whitepages en 2019 et compte environ 200 employés dans des bureaux à Seattle, Amsterdam, Singapour et Budapest.

Rob Eleveld, qui est devenu PDG de Whitepages en 2016, est le PDG d’Ekata. Le fondateur de Whitepages, Alex Algard, est président d’Ekata et de Whitepages, ainsi que Hiya, une autre spinout de Whitepages.

Et après? Mastercard a déclaré qu’elle utilisera la technologie d’Ekata pour «fournir un service d’identité plus complet capable de répondre aux besoins de prise de décision en temps réel, de l’ouverture de nouveaux comptes à l’aide aux commerçants pour évaluer les fraudes potentielles avant qu’une transaction de paiement ne soit autorisée». L’accord devrait être conclu dans les six mois.

Tendance à la pandémie: L’année dernière a mis en lumière les entreprises de technologie de la sécurité alors que les entreprises accélèrent l’adoption des services numériques et se connectent avec plus de clients dans le cloud. Auth0, une autre startup de technologie d’identification de la région de Seattle, a annoncé son acquisition par Okta pour 6,5 milliards de dollars le mois dernier.

«L’accélération des transactions en ligne a propulsé la vérification de l’identité numérique mondiale au premier plan comme l’une des plus grandes opportunités de renforcer la confiance numérique et de lutter contre la fraude mondiale», a déclaré Eleveld dans un communiqué.