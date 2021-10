Mastercard permet aux banques et aux commerçants américains d’offrir plus facilement des solutions cryptographiques

Plus tôt dans la journée (25 octobre), lors de la conférence Money20/20 à Las Vegas (24 au 27 octobre), Mastercard (NYSE : MA) et Bakkt (NYSE : BKKT) ont annoncé un partenariat intéressant qui facilitera la tâche des banques et commerçants américains. sur le réseau Mastercard pour proposer des produits et services cryogéniques.

Selon le communiqué de presse conjoint, Bakkt « étend l’écosystème de partenaires de crypto-monnaie de Mastercard en permettant Crypto-as-a-Service, qui offre un accès rapide aux capacités de crypto-monnaie ». Via le réseau de Mastercard et la plateforme d’actifs numériques de Bakkt, les partenaires de Mastercard, tels que les banques et les commerçants, pourront proposer des solutions basées sur la cryptographie ; deux exemples sont «la capacité pour les consommateurs d’acheter, de vendre et de détenir des actifs numériques via des portefeuilles de garde alimentés par la plate-forme Bakkt et l’émission rationalisée de cartes de débit et de crédit cryptographiques de marque».

En outre, Mastercard « intégrera la crypto dans ses solutions de fidélité, permettant à ses partenaires d’offrir la crypto-monnaie comme récompense et de créer une fongibilité entre les points de fidélité et d’autres actifs numériques », ce qui signifie que « les consommateurs peuvent gagner et dépenser des récompenses en crypto-monnaie au lieu des points de fidélité traditionnels et convertir de manière transparente leurs avoirs en crypto pour payer les achats.

Sherri Haymond, vice-présidente exécutive, Partenariats numériques chez Mastercard, a déclaré :

« Mastercard s’engage à offrir une large gamme de solutions de paiement qui offrent chaque jour plus de choix, de valeur et d’impact. En collaboration avec Bakkt et fondés sur notre approche de principe de l’innovation, nous allons non seulement permettre à nos partenaires d’offrir un mélange dynamique d’options d’actifs numériques, mais également offrir des expériences de consommation différenciées et pertinentes.

Et Nancy Gordon, EVP, Loyalty Rewards & Payments chez Bakkt, a déclaré :

«Nous sommes incroyablement ravis de nous associer à Mastercard pour offrir des services de fidélité crypto à des millions de consommateurs. Alors que les marques et les commerçants cherchent à séduire les jeunes consommateurs et leurs préférences de transaction, ces nouvelles offres représentent une opportunité unique de satisfaire la demande croissante de flexibilité en matière de crypto, de paiement et de récompenses.

Clause de non-responsabilité

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

Crédit d’image

Image présentée par « AKuptsova » via Pixabay