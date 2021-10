Mastercard permettra aux banques et aux commerçants d’offrir des services de cryptographie

Le géant des paiements Mastercard a révélé qu’il permettrait bientôt aux banques et aux commerçants de son vaste réseau d’offrir des services liés à la cryptographie.

Révélée lundi dans un rapport de CNBC, cette décision permettra aux banques et aux commerçants d’offrir des produits tels que des portefeuilles bitcoin, des cartes de débit et de crédit qui rapportent des récompenses cryptographiques et des récompenses de fidélité qui versent des cryptomonnaies aux clients.

La décision de Mastercard est en partenariat avec la startup de cryptographie soutenue par Intercontinental Exchange (ICE), Bakkt. Bakkt fournira des services de garde pour les actifs, selon le rapport.