Mastercard permettra désormais aux banques et aux commerçants d’acheter, de vendre et de payer avec Crypto

Mastercard permettra désormais aux banques et aux commerçants d’acheter, de vendre et de payer avec la crypto

AnTy25 octobre 2021

Le géant des paiements Mastercard se prépare désormais à permettre à des millions de commerçants et à des milliers de banques de son réseau d’intégrer la crypto-monnaie dans leurs produits, a annoncé la société lundi.

Cela couvrira les portefeuilles bitcoin, les cartes de débit et de crédit qui permettent de dépenser des actifs cryptographiques et de gagner des récompenses en cryptographie, ainsi que les programmes de fidélité où les points de la compagnie aérienne ou de l’hôtel peuvent être convertis en monnaie numérique.

Pour cela, Mastercard s’associe à Bakkt, qui fournira des services de garde. Sherri Haymond, vice-présidente exécutive des partenariats numériques de Mastercard, a déclaré dans une interview :

« Nous voulons offrir à tous nos partenaires la possibilité d’ajouter plus facilement des services de cryptographie à tout ce qu’ils font. » « Nos partenaires, qu’ils soient des banques, des fintechs ou des commerçants, peuvent offrir à leurs clients la possibilité d’acheter, de vendre et de détenir des crypto-monnaies grâce à une intégration avec la plate-forme Baktt. »

L’entreprise compte plus de 20 000 institutions financières dans son réseau. En outre, 2,8 milliards de Mastercard sont utilisées.

L’intérêt croissant pour la crypto cette année a amené les clients de Mastercard à leur demander également de les aider à fournir des services de crypto, a déclaré Haymond. Selon elle, cela permettra aux banques de garder leurs clients sur leurs plateformes au lieu de faire migrer leurs dollars vers des échanges cryptographiques. Le PDG de Bakkt, Gavin Michael, a déclaré :

« Nous abaissons les barrières à l’entrée, permettant aux gens de prendre quelque chose comme vos points de récompense et de les échanger en crypto. » « C’est un moyen facile de démarrer parce que vous n’utilisez pas d’argent liquide, vous mettez quelque chose qui est un actif inactif sur votre bilan et nous vous permettons de travailler. »

Cela est conforme aux conclusions précédentes selon lesquelles près de la moitié (48 %) des répondants ont acheté des cryptos au premier semestre 2021, et 32 ​​% de ceux qui ne l’ont pas fait sont très ou quelque peu intéressés à le faire avant la fin de l’année.

77% des millennials souhaitent également en savoir plus sur la cryptographie, 75% déclarant qu’ils utiliseraient la crypto-monnaie s’ils la comprenaient mieux.

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.