Mastercard pour faciliter la conversion de Crypto en Fiat via Stablecoins

Le processeur de paiement Mastercard a annoncé mardi qu’il améliorerait son programme de cartes pour les portefeuilles et les échanges de crypto-monnaie afin de réduire les frictions dans l’expérience en simplifiant pour les partenaires la conversion de la crypto en monnaie fiduciaire.

Pour cela, le géant des paiements travaille avec Paxos Trust, qui a aidé PayPal à permettre l’achat, la vente et la conservation de crypto pour ses utilisateurs, Evolve Bank of Trust et Circle, l’émetteur du deuxième plus grand stablecoin USDC pour faciliter la conversion de crypto à fiat à travers des pièces stables adossées à des fiat.

BitPay, Uphold, Metropolitan Commercial Bank, Apto Payments, i2c Inc. et Galileo Financial Technologies sont d’autres partenaires.

« Travailler avec le projet pilote de Mastercard pour transformer les actifs numériques en dollars pour les dépenses quotidiennes accélérera l’utilisation de la cryptographie par les consommateurs comme moyen de commerce », a déclaré Stephen Pair, co-fondateur et PDG de BitPay.

Scot Lenoir, président d’Evolve, estime que le règlement via l’USDC et d’autres pièces stables est la prochaine étape dans la modernisation des services bancaires pour tous, tandis que JP Thieriot, PDG d’Uphold, déclare que la suppression des frictions et des barrières à l’entrée est « critique » pour assurer la large adoption du numérique Paiements.

Jusqu’à présent, lorsque les gens dépensaient de la crypto, tout se réglait sur le réseau de Mastercard, et ceux qui envisageaient de lancer ou d’étendre des programmes de cartes trouvaient cela difficile. Désormais, la société vise à résoudre ce problème avec sa nouvelle capacité qui permettra à davantage de banques et de sociétés de cryptographie d’offrir une option de carte aux personnes souhaitant dépenser leurs actifs numériques partout où Mastercard est acceptée.

“Aujourd’hui, toutes les sociétés de cryptographie ne disposent pas de l’infrastructure de base pour convertir la crypto-monnaie en monnaie fiduciaire traditionnelle, et nous facilitons la tâche”, a déclaré Raj Dhamodharan, vice-président exécutif des actifs numériques et des produits et partenariats de blockchain chez Mastercard.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.