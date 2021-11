Mastercard prendra en charge les cartes de crédit et de débit cryptées

Cette année, Mastercard a exploré les principales pistes du secteur des crypto-monnaies, suite à une croissance importante de ce secteur. Le géant mondial des paiements est présent dans plus de 210 pays, ce qui lui confère un large public cible pour ses offres de cryptographie.

Dans le développement récent, MasterCard a annoncé qu’elle lancerait ses offres de crypto dans la région Asie-Pacifique. Le formulaire de paiement géant permettra aux consommateurs et aux commerçants de cette région de demander des cartes de crédit, de débit et prépayées Mastercard cryptées.

Grâce à ces cartes, les utilisateurs peuvent convertir automatiquement leurs crypto-monnaies en monnaie fiduciaire. De plus, les cartes peuvent également être utilisées dans l’un des 210 pays où Mastercard est acceptée.

Mastercard collaborera avec trois principaux fournisseurs de services d’actifs numériques : Bitkub en Thaïlande, CoinJar en Australie et Amber Group pour rendre ce nouveau service possible. Les trois sociétés proposent des services de courtage de crypto-monnaie sur leurs marchés nationaux respectifs.

L’annonce lue,

Ces sociétés sont les premières plates-formes de crypto-monnaie basées sur l’APAC à rejoindre le programme Global Crypto Card de Mastercard, qui a été conçu pour simplifier et accélérer la commercialisation de cartes de paiement sécurisées et compatibles avec les sociétés de crypto-monnaie, alors que les consommateurs recherchent de plus en plus de transactions financières quotidiennes. en toute sécurité et efficacement avec les monnaies numériques.