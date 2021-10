Mastercard s’associe à Bakkt pour intégrer les crypto-monnaies dans son réseau de paiement

Le géant des paiements électroniques Mastercard a annoncé un partenariat avec Bakkt Holdings Inc. pour permettre à ses clients d’acheter, de vendre et de détenir des crypto-monnaies.

De même, l’association cherche à promouvoir et à faciliter l’adoption et la fourniture d’un large éventail de solutions par les commerçants, les banques et les FinTech aux États-Unis. Et des services de crypto-monnaie.

À cet égard, Sherri Haymond, vice-présidente exécutive des partenariats numériques chez Mastercard a déclaré : « Les partenaires (banques, Fintech ou commerçants), peuvent offrir à leurs clients la possibilité d’acheter, de vendre. Et détenez des crypto-monnaies grâce à une intégration avec la plate-forme Bakkt.

De même, Nancy Gordon, vice-présidente exécutive des paiements et des récompenses de fidélité chez Bakkt, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Mastercard. Fournir des services de fidélité crypto à des millions de consommateurs.

Partenariat Mastercard avec Bakkt

Ainsi, la multinationale explique que Bakkt permet d’activer le Crypto-as-a-Service. Fournir un accès rapide aux capacités de crypto-monnaie.

Selon une déclaration de Mastercard, ce géant des paiements permettra aux banques d’offrir plus facilement des récompenses en crypto-monnaie avec leurs cartes de crédit et de débit. Pour y parvenir, elle a signé une alliance avec la plateforme de trading Bakkt.

En fait, l’alliance permettra à tous les commerçants et banques du réseau Mastercard d’intégrer des crypto-monnaies dans leurs offres. Y compris les services de trading et de récompenses avec Bitcoin.

Plus précisément, cela inclut les portefeuilles Bitcoin, les cartes de crédit et de débit qui gagnent des récompenses cryptographiques. Et, des programmes de fidélité où les points des compagnies aériennes ou des hôtels peuvent être convertis en Bitcoin.

Qu’en pensent vos vice-présidents ?

Dans une interview avec CNBC, Sherri Haymond a déclaré: « Nous voulons offrir à tous nos partenaires la possibilité d’ajouter plus facilement des services de cryptographie à tout ce qu’ils font. »

De son côté, le PDG de Bakkt, Gavin Michael, a indiqué que l’alliance permettra aux commerçants et aux restaurants d’offrir des récompenses en Bitcoin. Au lieu des points traditionnels.

« Nous abaissons les barrières à l’entrée. Permettre aux gens de prendre quelque chose comme leurs points de récompense et de les échanger contre de la crypto.

En outre, Nancy Gordon a déclaré : « Alors que les marques et les commerçants cherchent à attirer les jeunes consommateurs et leurs préférences de transaction. Ces nouvelles offres représentent une opportunité unique de répondre à la demande croissante de flexibilité, de paiements et de récompenses cryptographiques.

Qu’a montré l’enquête sur l’utilisation des crypto-monnaies ?

« Les consommateurs continuent de rechercher des crypto-monnaies. En option pour les achats courants ».

Soit dit en passant, la déclaration fait référence au « Bakkt US Consumer Crypto Survey ». Ce qui reflète que 48% des personnes interrogées ont déclaré avoir acheté des crypto-monnaies au cours du premier semestre 2021. Pendant ce temps, 32% de ceux qui ne l’ont pas fait étaient très ou plutôt intéressés à le faire avant la fin de l’année.

D’autre part, le Mastercard New Payments Index, a montré que 77% des millennials ont déclaré qu’ils souhaitaient en savoir plus sur les crypto-monnaies. Et 75% ont déclaré qu’ils utiliseraient la crypto-monnaie s’ils la comprenaient mieux.

En conclusion, Sherri Haymond a déclaré : « Mastercard s’engage à offrir une large gamme de solutions de paiement. Ils offrent chaque jour plus de choix, de valeur et d’impact. »

Il a ajouté : « Ensemble avec Bakkt et fondé sur notre approche de l’innovation fondée sur des principes. Nous ne formerons pas seulement nos partenaires à offrir un mélange dynamique d’options cryptographiques. Au contraire, nous fournirons également des expériences de consommation pertinentes et différenciées ».

