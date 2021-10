Mastercard s’associe à Bakkt pour que les banques puissent offrir des services de cryptographie

MasterCard prend des mesures audacieuses pour promouvoir l’adoption de la cryptographie dans un contexte de croissance significative de l’économie de la cryptographie. Des rapports ont maintenant indiqué que la société autorisera bientôt les banques et les commerçants de son réseau à ajouter du Bitcoin (BTC / USD) à ses produits.

Selon un rapport de CNBC, le lancement de ce service comprendra des portefeuilles Bitcoin, des cartes de crédit et des cartes de débit. Ces produits permettront aux utilisateurs de gagner des récompenses sous forme de crypto-monnaies et permettront à des millions d’utilisateurs de la plate-forme de dépenser des actifs numériques tout en convertissant leurs points de fidélité en crypto.

Mastercard s’associe à Bakkt

Pour rendre cette décision possible, MasterCard a déclaré qu’elle collaborerait avec Bakkt. Bakkt est une société de crypto-monnaie qui fournira des services d’entiercement pour le nouveau produit Mastercard.

Dans une déclaration à CNBC, Sherri Haymond, vice-présidente exécutive des partenariats numériques de Mastercard, a déclaré que,

Nous voulons offrir à tous nos partenaires la possibilité d’ajouter plus facilement des services de cryptographie à tout ce qu’ils font. Nos partenaires, qu’ils soient banques, fintechs ou commerçants, peuvent offrir à leurs clients la possibilité d’acheter, de vendre et de détenir des crypto-monnaies grâce à une intégration avec la plateforme Bakkt.

Mastercard est l’une des plus grandes plateformes de paiement numérique, et grâce à cette nouvelle initiative, elle pourrait élargir la façon dont les gens gagnent et dépensent leurs actifs cryptographiques. Mastercard dispose d’un réseau de plus de 20 000 institutions financières dans le monde. En outre, il y en a environ 2,8 milliards en utilisation active dans le monde.

Lancement du service crypto dans un contexte de demande accrue

Le lancement de ce service intervient à un moment où l’intérêt pour les crypto-monnaies est élevé. Bitcoin et l’ensemble du marché des crypto-monnaies ont connu une forte croissance cette année, la pièce ayant atteint un sommet historique de 67 000 $ la semaine dernière.

Les régulateurs du marché financier américain semblent s’ouvrir aux crypto-monnaies, car ils ont récemment approuvé un fonds négocié en bourse de contrats à terme Bitcoin. Les principales institutions bancaires de Wall Street sont également ouvertes à investir dans les crypto-monnaies.

La croissance des crypto-monnaies et la forte demande des utilisateurs sont l’une des raisons pour lesquelles Mastercard a lancé son service de crypto. Haymond a déclaré qu’avec la croissance rapide de ce secteur, le nouveau service Mastercard permettrait aux banques de vendre à leurs clients de détail plutôt que ces clients transfèrent leurs fonds vers des échanges de crypto-monnaie.

