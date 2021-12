Mastercard s’associe à Mswipe, Samhita-CGF pour faire entrer 1 lakh de micro-marchands dans l’économie numérique

Les paiements numériques devraient atteindre un TCAC de 27% au cours de la période FY20-25. (Image : Pexels)

Technologie pour les MPME : La société de paiement Mastercard a conclu un partenariat stratégique avec l’organisation à impact social Samhita-Collective Good Foundation (Samhita-CGF) et la société de paiement numérique Mswipe pour attirer 1 lakh de micro-marchands, en particulier des villes de niveau II à VI dans le giron numérique. Mastercard et Mswipe rejoindront la plate-forme de financement Revive Alliance de Samhita-CGF, qui est soutenue par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et d’autres investisseurs, pour fournir un « programme d’incitation aux paiements numériques » pour les micro-commerçants ainsi qu’une formation au renforcement des capacités, dit Mastercard.

Le programme indépendant des banques offrira le règlement des paiements aux commerçants via une carte prépayée sans compte bancaire. Les commerçants auraient également accès à l’assistance de Mswipe pour la formation sur les produits et l’engagement des clients.

« Les micro-marchands des villes de niveau II à VI sont souvent négligés par les facilitateurs de paiement traditionnels. Pour rester compétitifs, les commerçants doivent s’adapter à l’évolution des demandes des consommateurs et commencer à accepter les paiements numériques… La solution (annoncée) est personnalisée pour réduire les obstacles qui empêchent souvent les micro-commerçants d’adopter les paiements numériques, y compris aucun frais d’installation pour l’appareil de point de vente et aucun paiement mensuel frais de location. Cela les aidera également à augmenter leurs ventes et à servir plus de clients », a déclaré à Financial Express Online Vikas Saraogi, vice-président – ​​Acceptation, Asie du Sud, Mastercard.

En octobre, Mastercard, avec la HDFC Bank, la US International Development Finance Corporation (DFC) et l’Agence américaine pour le développement international (USAID), avaient lancé une facilité de crédit de 100 millions de dollars pour aider à numériser les petites entreprises en Inde. En juin de cette année également, Mastercard avait fait un investissement stratégique en capital dans le fournisseur de solutions de commerce électronique Instamojo pour aider les MPME et les travailleurs du concert à mettre en place leur présence en ligne.

« Alors que les micro et petites entreprises constituent l’épine dorsale de l’économie indienne, l’initiative d’aujourd’hui est une avancée positive vers l’engagement mondial de Mastercard d’amener 50 millions de micro et petites entreprises dans l’économie numérique d’ici 2025 », a ajouté Saraogi.

Les entreprises technologiques parient sur l’entrée de la vaste population de l’arrière-pays indien dans l’économie du paiement numérique alors qu’Internet et les appareils mobiles abordables pénètrent et prolifèrent davantage dans le pays. Propulsés par le cadre politique et la pénétration de la technologie, les paiements numériques devraient augmenter à un taux de croissance annuel composé de 27% au cours de la période FY20-25. Selon le India Trend Book Report 2021 par l’Indian Private Equity and Venture Capital Association (IVCA) et Ernst & Young.

Parmi les segments de paiement, le marché des agrégateurs de passerelles de paiement devrait croître d’environ 19% TCAC, passant de Rs 9,5 lakh crore en FY20 à Rs 22,6 lakh crore en FY25 tandis que le segment des paiements marchands devrait connaître une croissance de 52% à partir de Rs 4,7 lakh crore à Rs 33 lakh crore au cours de ladite période. La croissance maximale devrait être observée dans le segment des paiements mobiles à 58%, de Rs 25 lakh crore à Rs 245 lakh crore.

« Alors que les petites et moyennes entreprises ont rapidement adopté les solutions d’acceptation numérique, les micro-entreprises sont toujours confrontées à des obstacles d’entrée de gamme en matière de facilité, d’accès et d’abordabilité et continuent d’être motivées par les transactions en espèces. Avec ce partenariat, nous voulons résoudre les problèmes d’infrastructure, offrir une commodité et créer un moyen sûr et pratique d’intégrer de nouvelles entreprises et micro-commerçants numériques, en particulier des villes de niveau II à VI, dans l’écosystème numérique », a déclaré Ketan Patel, Président-directeur général, Mswipe.

