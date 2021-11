Mastercard s’associe à un trio d’entreprises pour lancer des cartes cryptées en Asie-Pacifique

Paiements et marchands

Mastercard s’associe à un trio de sociétés de crypto-monnaie pour lancer des cartes cryptées en Asie-Pacifique

AnTy9 novembre 2021

La société a noté que sa dernière décision intervient « à un moment où l’intérêt pour les crypto-monnaies est à son plus haut niveau » dans la région.

Mastercard lance ses cartes de paiement adossées à des crypto-monnaies dans la région Asie-Pacifique (APAC).

Pour cela, il s’est associé à trois sociétés de crypto-monnaie, l’échange de crypto-monnaie Bitkub appartenant à la banque Siam Commercial, la startup de trading de crypto basée à Hong Kong Amber Group et l’échange de crypto australien CoinJar, a annoncé le géant du paiement cette semaine.

« En collaboration avec ces partenaires qui adhèrent aux mêmes principes fondamentaux que Mastercard – que toute monnaie numérique doit offrir stabilité, conformité réglementaire et protection des consommateurs – Mastercard étend ce qui est possible avec les crypto-monnaies pour donner aux gens encore plus de choix et de flexibilité dans la façon dont ils Payer. »

Cela signifie que les consommateurs et les commerçants de la région pourront bientôt obtenir des cartes de débit, de crédit et prépayées Mastercard cryptées, ce qui simplifierait l’utilisation des actifs cryptographiques pour les utilisateurs de la région APAC.

Au lieu de transférer directement la crypto à un commerçant, Mastercard permettra aux titulaires de carte de convertir instantanément leur crypto en fiat traditionnel, qui peut être dépensé partout où Mastercard est acceptée.

La société a noté que sa dernière décision intervient « à un moment où l’intérêt pour les crypto-monnaies est à son plus haut niveau » dans la région.

Mastercard a découvert dans un récent sondage que 45% des personnes interrogées dans la région sont susceptibles d’envisager d’adopter la crypto pour les paiements en 2022. C’est un bond significatif par rapport aux 12% qui l’ont déjà utilisé l’année dernière, et supérieur à la moyenne mondiale de 40 %, dit-il.

Ces nouveaux partenariats font également suite à l’acquisition par Mastercard de la société d’analyse de chaînes de blocs CipherTrace et de l’échange cryptographique Bakkt.

« Les crypto-monnaies sont beaucoup de choses pour les gens : un investissement, une technologie perturbatrice ou un outil financier unique. Alors que l’intérêt et l’attention augmentent de toutes parts, leurs applications réelles émergent désormais au-delà de la spéculation », a déclaré Rama Sridhar, vice-président exécutif, Partenariats numériques et émergents et nouveaux flux de paiement, Asie-Pacifique, Mastercard.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.