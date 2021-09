Mastercard UK s’associe à José Mourinho pour le tout premier cadeau NFT

Mastercard, une société multinationale de services financiers, a sauté dans le train NFT. Les jetons non fongibles (NFT) ont continué à gagner en popularité parmi les industries traditionnelles. Le plus récent ajout au monde NFT est le leader mondial des paiements.

Jeudi 16 septembre, la société a annoncé avoir créé son tout premier NFT en partenariat avec le célèbre entraîneur de football José Mourinho, également ambassadeur mondial de Mastercard. Ce NFT unique est un ballon de football numérique animé avec la signature de José sur l’un des panneaux.

La filiale britannique de la société a fait cette annonce. Il comprenait un tirage au sort pour les titulaires de carte au Royaume-Uni pour gagner le premier NFT de l’entreprise.

Selon l’entreprise, l’expérience se déroulera en anglais, la réservation est gratuite et est disponible jusqu’au 30 septembre. Les titulaires de carte basés au Royaume-Uni peuvent s’inscrire à partir de maintenant jusqu’à cette date pour avoir une chance de gagner.

De plus, un seul gagnant sera sélectionné car il n’y aura qu’un seul NFT. Les détails sur la façon de recevoir le NFT seront partagés par l’équipe de parrainage de Mastercard, par e-mail après le tirage au sort.

Le NFT sera hébergé sur un serveur appartenant à la société et soutenu par sa technologie propriétaire.

MasterCard et son parcours d’actifs numériques

La société de services financiers est entrée dans l’espace crypto l’année dernière. Depuis lors, il a fait de grands progrès dans les services intégrés de crypto et de blockchain. La société a reconnu que les actifs numériques deviennent une partie plus importante du monde des paiements.

En 2020, Mastercard a annoncé l’extension de son programme de crypto-monnaie, permettant aux partenaires de mettre sur le marché des cartes de paiement sécurisées et conformes plus facilement et plus rapidement. Cet effort visait à faciliter l’adoption et à créer des expériences innovantes dans l’espace crypto. La société s’est associée à Wirex et BitPay pour créer des cartes cryptographiques permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions en utilisant leurs cryptomonnaies.

Dans le but de rendre la cryptographie plus accessible à tous, en mars 2021, Mastercard et Wirex ont officiellement lancé la carte de débit Mastercard au Royaume-Uni et dans l’EEE, ainsi que le programme de récompenses à travers le monde.



En juillet de cette année, Mastercard a annoncé le lancement d’un programme d’entreprise, Start Path, pour les startups Blockchain et crypto. Start Path a commencé avec sept startups mondiales de crypto et d’actifs numériques qui se sont concentrées sur la résolution d’un défi unique de l’industrie. Il est présent dans chaque région.

Pourtant, en juillet, il a annoncé la création d’une offre de carte de paiement simplifiée pour les sociétés de crypto-monnaie. Il a déclaré qu’il “améliorera son programme de cartes pour les portefeuilles et les échanges de crypto-monnaie, ce qui permettra aux partenaires de convertir plus facilement la crypto-monnaie en monnaie fiduciaire traditionnelle”.

De plus, ce mois-ci, la société a fait un gros pari sur la cryptographie en achetant la startup d’analyse de blockchain CipherTrace. Le 9 septembre, le géant des paiements a annoncé avoir conclu un accord pour acheter CipherTrace pour un montant non divulgué.

« Les actifs numériques ont le potentiel de réinventer le commerce, des actes quotidiens comme payer et se faire payer à la transformation des économies, les rendant plus inclusives et efficaces », a déclaré Ajay Bhalla, président, Cyber ​​& Intelligence chez Mastercard. « Avec la croissance rapide de l’écosystème des actifs numériques, il est nécessaire de s’assurer qu’il est fiable et sûr. Notre objectif est de nous appuyer sur les capacités complémentaires de Mastercard et CipherTrace pour y parvenir. »

La création de ce NFT est la plus récente initiative de Mastercard dans le domaine des actifs numériques.

D’autres fournisseurs de services financiers font également des mouvements dans l’espace. Le mois dernier, Visa a acheté son premier NFT. Il a ensuite publié son livre blanc NFT.

