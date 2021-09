Chaîne de blocs

Mastercard va acquérir CipherTrace, une société de renseignement cryptographique d’ici la fin de l’année

AnTy10 septembre 2021

Le processeur de paiement Mastercard s’aventure davantage dans le monde de la cryptographie en acquérant la société d’analyse de blockchain et de crypto-monnaie CipherTrace, qui aide les banques, les échanges cryptographiques aux régulateurs gouvernementaux et les forces de l’ordre à mieux comprendre plus de 900 crypto-monnaies.

Mastercard a annoncé jeudi avoir signé un accord pour acquérir CipherTrace pour un montant non divulgué.

La société affirme que l’acquisition fait partie de sa “stratégie dans l’espace des actifs numériques pour aider à offrir aux clients, aux commerçants et aux entreprises plus de choix dans la façon dont ils déplacent la valeur numérique”.

Les termes de l’accord n’ont pas encore été divulgués et la transaction devrait être conclue avant la fin de l’année, dans l’attente de certaines conditions.

Selon le géant des paiements, la confiance et la sécurité assureront une large adoption et une large échelle, car les actifs numériques et les NFT continuent de s’entremêler de plus en plus avec les activités quotidiennes.

Mastercard construira une « offre intégrée » sur la suite d’actifs numériques de CipherTrace.

Cet accord verra les deux entreprises utiliser leurs capacités, leur technologie, leur intelligence artificielle et leur cybersécurité pour différencier l’infrastructure de cartes et de paiements en temps réel de Mastercard afin que d’autres puissent s’appuyer sur leurs propres offres d’actifs virtuels tout en se conformant à la réglementation. Ajay Bhalla, président, Cyber ​​& Intelligence chez Mastercard, a déclaré :

« Les actifs numériques ont le potentiel de réinventer le commerce, des actes quotidiens comme payer et se faire payer à la transformation des économies, les rendant plus inclusives et efficaces. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.