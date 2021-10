Mastercard voit une « opportunité de services massive » dans la cryptographie, mais en tant qu’outil de paiement parie sur CBDC

CBDC

Mastercard voit une « opportunité de services massive » dans la crypto-monnaie, mais en tant qu’outil de paiement parie sur CBDC

AnTy29 octobre 2021

« Nous ne pouvons pas courir assez vite en ce moment pour entrer dans l’espace parce que beaucoup d’autres personnes sont profondément dans la crypto », a déclaré le PDG Michael Miebach.

Le géant des paiements Mastercard a publié des résultats financiers au troisième trimestre plus solides que prévu avec des revenus en hausse de 30 % à 5 milliards de dollars et un volume en dollars brut en hausse de 20 % tandis que le volume d’achats a augmenté de 23 %.

Lors de l’appel sur les résultats de la société avec les analystes, le directeur général Michael Miebach a déclaré qu’il était «enthousiasmé» par l’acquisition de CipherTrace, une société de sécurité cryptographique et de surveillance de la fraude.

Le fait que CipherTrace prenne en charge 900 cryptos, Mastercard le considère comme «une opportunité de services massive».

« Dans l’espace crypto, nous facilitons la connexion des joueurs crypto à notre réseau », a déclaré Miebach, notant qu’ils ont signé un certain nombre de nouveaux fournisseurs et échanges de portefeuilles crypto ce trimestre.

Pendant ce temps, le programme de cryptographie de Mastercard permet aux consommateurs d’acheter facilement des actifs cryptographiques, de dépenser leurs soldes cryptographiques partout où ils sont acceptés, d’encaisser leurs produits avec Mastercard Send et de gagner des récompenses sous forme de crypto ou même de NFT, a déclaré le PDG.

« Nous voyons également une opportunité de services croissante dans cet espace. »

Lorsqu’on lui a demandé comment il envisageait l’évolution de l’écosystème crypto dans son ensemble, à commencer par « nous ne pouvions pas avoir d’appel sur les bénéfices sans parler de crypto », Miebach a déclaré qu’ils savaient clairement comment ils voulaient jouer dans l’espace.

«Nous constatons des volumes importants en termes de personnes investissant réellement dans la crypto et vendant de la crypto. Donc, en tant que classe d’actifs, il se passe beaucoup de choses », a-t-il déclaré. Ici, Mastercard facilite ces transactions grâce à des partenariats avec des sociétés de cryptographie.

En ce qui concerne la crypto en tant qu’outil de paiement, Mastercard a une « vue différenciée » de la manière qu’ils croient, « la chance la plus probable que ce type de technologie fonctionne pour les paiements est émise par un gouvernement sous la forme de monnaie numérique de la banque centrale. «

Lorsqu’un gouvernement est prêt à lancer sa CBDC, qui, selon Miebach, « existera aux côtés du dollar ou de la devise de règlement en euro dans notre réseau », il préparera son réseau à le faire.

Le bac à sable de Mastercard offre un espace sécurisé aux banques gouvernementales et privées pour comprendre le fonctionnement de la CBDC. Et s’il y a un stablecoin privé, « nous pourrions aussi le faire », a-t-il ajouté.

«Nous ne pouvons pas courir assez vite en ce moment pour entrer dans l’espace car beaucoup d’autres personnes sont profondément dans la crypto et ces questions ne sont pas résolues. Donc, la classe d’actifs, les CBDC et une opportunité de services, ce sont les trois façons dont nous pensons que nous voulons jouer et nous devons jouer et nous avons les atouts différenciés pour le faire.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.