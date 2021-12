MasterChef Champion of Champions : qui a remporté le spécial de la série BBC ?

Ping Coombes a remporté MasterChef il y a sept ans (Photo: BBC)

Le gagnant de MasterChef Champion of Champions a été annoncé, Ping Coombes remportant le prix contre d’autres anciens vainqueurs de la série BBC.

En 2014, Ping a remporté le prix MasterChef, impressionnant les juges avec sa cuisine d’inspiration malaisienne.

Elle est revenue pour le programme du réveillon du Nouvel An pour rivaliser avec d’autres chefs qui ont déjà remporté le spectacle, dont le champion 2011 Tim Anderson, le vainqueur 2017 Saliha Mahmood Ahmed, le vainqueur 2018 Kenny Tutt et Irini Tzortzoglou, qui a gagné en 2019.

Lorsqu’il a été annoncé qu’elle avait remporté le concours pour la deuxième fois, Ping a déclaré que la réalisation était un « rêve ».

« Être de retour dans la cuisine MasterChef me rappelle tellement de bons souvenirs et cela me fait me sentir vivant », a déclaré le joueur de 40 ans.

« Tout est comme avant et tout recommence. Je suis tellement soulagé. Vous vous exposez à nouveau, ouvert à la critique, alors obtenir ces commentaires était hors de ce monde.

Les juges John Torode et Gregg Wallace ont été rejoints par Jessie Ware dans l’émission (Photo : BBC/Shine TV)

« Je ne peux pas vraiment y croire… c’est comme un rêve. Je suis vraiment, vraiment heureux.

L’un des défis de ce soir a vu Ping préparer du poulet malaisien en pot d’argile et sa version d’un ais kacang, composé d’éclats de meringue à la rose et de mousse de maïs sucré salée.

Le juge Gregg Wallace a décrit le dessert comme « absolument délicieux, tandis que sa co-star John Torode, a déclaré: » Vous voyez deux côtés de Ping dans sa nourriture – le premier est le côté très sérieux et très technique, l’autre est le côté amusant. Sa nourriture d’aujourd’hui était délicieuse, pas de doute.

Plusieurs téléspectateurs ont célébré la victoire de Ping, se souvenant de l’impression qu’elle a faite lors de son passage en 2014 dans la série.

« Quel niveau de cuisine, pour moi, comme elle l’a fait en 2014, Ping Coombes a époustouflé le domaine. Incroyable », a tweeté une personne.

‘J’ai adoré le champion des champions @MasterChefUK. Une belle compétition et une brillante victoire pour Ping ! #masterchef », a écrit un autre.

Quelqu’un d’autre a dit que même si c’était un « choix difficile » de choisir un gagnant, ils étaient « ravis » pour le gagnant.

Pour leur premier défi, les champions de retour ont été chargés de créer un plat réconfortant à partir de leur mémoire, tandis que dans le second, ils ont eu deux heures et 15 minutes pour servir leurs deux meilleurs plats.

Après avoir remporté MasterChef il y a sept ans, Ping a écrit un livre de cuisine et est apparu dans Malaysian Adventure de John Torode en 2016.

MasterChef Champion of Champions est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.

