MasterChef Colombie : Alicia Machado la participante la moins aimée

. Alicia Machado assiste à la célébration “La plus belle” de People En Espanol au 1 Hotel West Hollywood le 23 mai 2019 à West Hollywood, Californie.

L’une des émissions de téléréalité les plus célèbres et les plus regardées de Colombie, diffusée par la chaîne RCN, a été créée le week-end dernier. Master Chef Celebrity, version 2021 est arrivé avec la participation de 20 célébrités qui tenteront une nouvelle fois de captiver le jury restreint composé de Cris Carpentier, Jorge Rausch et Nicolás De Zubiría avec leurs recettes.

Cette nouvelle édition dirigée par la présentatrice de Huila, Claudia Bahamon, parmi ses participantes passionnées de cuisine, compte l’une des femmes les plus connues pour sa beauté, mais aussi pour être une figure assez controversée dans le monde du spectacle et du divertissement. Alicia Machado, l’ancienne Miss Univers vénézuélienne, actrice et présentatrice, fera partie de celles qui mettent toutes leurs compétences, leurs goûts et leurs connaissances à l’épreuve lors de la préparation des repas.

Une reine fiscale à forte volonté

Lors de la diffusion du premier chapitre, les téléspectateurs ont pu voir l’ancienne Miss Univers partager une équipe avec Endry Cardeño, exigeant un défi d’initiation avec la boîte mystère, qui leur imposait de préparer un plat typiquement colombien. Le caractère imposant et fort de l’exreina n’a pas attendu. Endry avait de sérieux différends avec “La Machado” concernant la préparation de la “Bandeja Paisa”, à laquelle la Vénézuélienne a voulu apposer sa marque personnelle en ajoutant du fromage, une version apportée des cheveux pour un Antioqueno, et pour ajouter l’insulte à l’injure. était accompagné d’un riz qui a fait rire les autres concurrents, dont des acteurs, des actrices, des comédiens, des chanteurs et un célèbre embolador devenu conseiller de la capitale du pays, Bogotá, a assuré RCN.

Un défi suivant, issu de la plage de Palomino dans la Guajira colombienne, demandait au groupe d’Alicia, au groupe vert ou à « Los rejetés », membres que les capitaines Gregorio Pernía et Lorna Cepeda, ne voulaient pas accueillir dans leur groupe de cuisiniers, et composé de Diego Camargo, Frank, Liss Pereira, Francy, Lucho Díaz, ils devaient préparer une entrée, un plat avec du poisson pêché par eux-mêmes et un dessert.

Les hommes allaient pêcher et les dames commandaient la cuisine. Grande erreur! Comme l’a dit la comédienne Liz Pereira. Les femmes se battent entre elles. C’est arrivé. Il y a eu un choc de mots entre le comédien colombien et l’ex-reine vénézuélienne. Les paroles de Machado étaient arrogantes et elle a pris la décision de préparer elle-même le dessert, ce qu’elle n’a pas essayé avant de le servir aux convives. En plus du fait que bien que les chefs du jury lui aient dit de ne pas laisser les arêtes de poisson dans le bouillon, le cuisinier vénézuélien a ignoré la recommandation.

“Sa chute était le dessert”, leur a dit le chef Rausch, ce qui a surpris les concurrents, car ils faisaient tous confiance aux tartelettes faites par l’ancienne reine de beauté Alicia Machado, mais aucun d’entre eux ne les a goûtées avant de les servir aux convives, c’est pourquoi ils ne l’ont pas fait. pas remarqué qu’ils étaient crus. Cette erreur a amené les clients à donner une note faible à l’équipe verte et tout le monde a dû faire face à la soupe de poisson pour sa place dans la compétition. Ces erreurs ont mis l’actrice dans un défi d’élimination avec la chanteuse de dépit Francy, où elle a finalement été éliminée du concours ce soir-là.

Les réseaux sociaux l’ont immédiatement prise contre l’ancienne reine de beauté, qui en raison de son attitude arrogante et de son manque d’adaptation au travail d’équipe, est devenue la candidate la moins aimée du public téléspectateur. Cela est démontré par le nombre de mèmes qui ont été téléchargés sur les réseaux avec de belles phrases telles que “Rituel pour éliminer Alicia Machado”. Ou celle d’Hassam : « Ils ont éliminé Francy et non Alicia, c’est déjà le Venezuela.

Mais ce n’est pas tout, pour finir de terminer selon La Revista Vea, une autre des participantes de l’émission de téléréalité, très appréciée du public colombien, la “Lolita”, Carla Giraldo a eu une confrontation avec Alicia, où l’actrice Il a exigé le respect de d’autres, car apparemment l’ancienne reine aurait mal traité l’une des personnes en charge du maquillage dans le programme. Selon le magazine, l’actrice n’a pas supporté cette attitude et n’a pas hésité à le réclamer.

“Ils disent que Carla a affronté le Vénézuélien et a exigé le respect, car la rumeur dit qu’à plusieurs reprises, l’ancienne Miss Univers n’a pas traité les gens maquillés de manière agréable, ce que l’actrice ne pouvait pas supporter”, ont déclaré les médias.

Le média dit que, bien qu’aucune image ou plus de détails ne soient connus à ce sujet, de nombreux utilisateurs qui l’ont découvert via les réseaux sociaux ont critiqué Machado et ont assuré que dès le premier épisode sa mauvaise attitude envers les autres était visible. De plus, plus d’un ont dit qu’ils voulaient déjà la voir en dehors du programme.

Enfin, Alicia Machado, voit déjà que ses collègues ne veulent pas partager avec elle, et elle a été vue dans l’émission de ce dimanche 13 juin, triste de voir que personne ne l’a choisie pour leur groupe de travail, et elle a donc exprimé Personne ne veut me choisir !

Désormais, si les téléspectateurs veulent savoir ce qu’il adviendra de Miss, ils doivent suivre de près si son courage et un éventuel changement d’attitude l’emportent dans l’émission qui est diffusée chaque week-end à 20h00 heure colombienne.

