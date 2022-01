Masterchef Ecuador et la controverse sur l’utilisation d’animaux sauvages

La version équatorienne de la célèbre émission de téléréalité Masterchef a causé un malaise dans ce pays car lors de la diffusion du 3 janvier, un concours a été organisé dont le défi était d’utiliser Venaison, tollo (requin), capybara (chigüiro) et étouffer (sorte de caïman), animaux protégés dont la consommation est interdite et punie par la loi équatorienne.

« Ce type de plats, dans ce type de spectacles, cherchent à normaliser la consommation d’animaux protégés, dont la possession compense le trafic d’animaux sauvages et la destruction des écosystèmes », a écrit le Mouvement national des animaux équatoriens (MAN) dans un communiqué. .

Pour sa part dans Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Transition écologique de l’Équateur, dans son compte Twitter, il « a catégoriquement rejeté la promotion et la diffusion de contenus graphiques ou audiovisuels qui encouragent l’achat et la consommation d’espèces sauvages ».

.@Ambiente_Ec rejette catégoriquement la promotion et la diffusion de contenus graphiques ou audiovisuels qui encouragent l’achat et la consommation d’espèces sauvages ou de leurs éléments constitutifs.

En outre, l’article 247 du Code pénal organique général dit : « Celui qui chasse, pêche, capture, recueille, extrait, possède, transporte, traite, profite, échange ou commercialise, des spécimens ou leurs parties, leurs éléments constitutifs, produits et provenant de la flore ou de la faune sauvage terrestre, marine ou aquatique, d’espèces menacées, menacées et migratrices (…) Il sera puni d’une peine privative de liberté d’un à trois ans. »

Mais il y a un rebondissement dans cette histoire puisque le spectacle est tourné à Bogotá et bien que la Colombie n’ait pas les mêmes lois, elle interdit la chasse et la consommation d’animaux sauvages, ou de viande de brousse, donc Le bureau du procureur colombien a lancé une enquête, comme annoncé par le ministère de l’Environnement.

Avec @FiscaliaCol, nous faisons avancer l’enquête sur les plaintes qui circulent sur les réseaux sociaux concernant l’utilisation de sous-produits de la faune dans les programmes télévisés. On se souvient que les #LeyDeDelitosAmbientales sont typiques de ces crimes contre notre faune 👉 https://t.co/oCvyWwhCyH – Minambiente Colombie (@MinAmbienteCo) 4 janvier 2022

Pour sa part, Carlos Eduardo Correa, secrétaire à l’Environnement de ColombieIl a déclaré qu’ils « vérifient la véracité des informations circulant sur les réseaux sociaux concernant l’utilisation de sous-produits de la faune dans les programmes télévisés ». Étant donné qu’apparemment le chigüiro et le caïman provenaient d’écloseries, mais la provenance de la viande de requin et de venaison, toutes deux menacées d’extinction, doit encore être justifiée.

En Colombie en juillet 2021, la loi sur les délits environnementaux a été promulguée en Colombie, dans lequel l’article 328 dit que : « l’utilisation illégale de ressources naturelles renouvelables (…) spécimens, produits ou parties de ressources fauniques (…) encourra des peines de prison de soixante (60) à cent trente-cinq ( 135) mois « , en plus cela comprend des amendes qui peuvent aller de 134 à 43 750 SMIC.

Jusqu’à présent Teleamazonas, la chaîne qui diffuse l’émission dont le chef colombien Jorge Rausch est l’un des juges, ne s’est pas prononcée sur la question, mais a baissé l’émission de sa page et de ses comptes officiels.

Ce fait nous rappelle que le divertissement ne peut passer outre les lois ou promouvoir des activités illégales, telles que la consommation d’animaux sauvages, qui non seulement affectent l’environnement mais peuvent avoir des répercussions sur la santé des personnes.