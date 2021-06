MasterChef: Le concurrent végétalien de Legends devra goûter un plat de poisson dans le nouveau clip de l’épisode

Dans le clip, Michael Newman révèle qu’il prépare de la chapelure et de la lotte en croûte de parmesan, du chou frisé au citron et à l’ail et du riz assaisonné, et je suppose que de nombreux téléspectateurs seront prêts à goûter son plat en se basant uniquement sur la description. Gordon Ramsay convient que cela sonne bien, puis note que Michael est végétalien et prépare un plat de poisson comprenant du fromage, à la surprise de Morimoto, mais Michael confirme qu’il “devra le goûter”. Ramsay a réitéré que Michael devrait goûter “tout” avant de passer à autre chose.