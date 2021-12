MasterClass ajoute la prise en charge de la fonction FaceTime SharePlay d’Apple

Les applications tierces continuent d’adopter la prise en charge de la fonction SharePlay FaceTime d’Apple sur les appareils iOS et les Mac, et depuis cette semaine, MasterClass propose l’intégration SharePlay.



Pour ceux qui ne connaissent pas MasterClass, il s’agit d’une plate-forme d’abonnement en ligne qui propose des didacticiels et des conférences d’un éventail de personnes considérées comme des experts dans leur domaine, notamment des auteurs à succès, des célébrités, des musiciens, des universitaires, des politiciens, des athlètes, des créateurs de mode, des réalisateurs , chefs d’entreprise, etc.

Avec l’intégration de SharePlay, deux personnes ou plus qui s’abonnent à MasterClass peuvent regarder des cours ensemble. Comme pour les autres applications proposant SharePlay, les participants doivent être abonnés au service MasterClass, au prix de 30 $/mois, bien qu’il existe actuellement une remise de 2 pour 1.

Comme pour toutes les applications SharePlay, tous les participants MasterClass auront des commandes multimédias pour lire le contenu, mettre en pause et avancer/reculer selon les besoins, avec une lecture synchronisée pour tout le monde en temps réel. Les participants pourront regarder la lecture vidéo et discuter du contenu entre eux.

MasterClass était l’une des applications annoncées par Apple comme planifiant l’intégration lorsque SharePlay a fait ses débuts dans le cadre d’iOS 15.1, et la fonctionnalité est désormais disponible pour ceux qui souhaitent l’utiliser.

SharePlay nécessite iOS 15.1, iPadOS 15.1 et tvOS 15.1 ou version ultérieure, et depuis cette semaine, il est également disponible sur Mac dans le cadre de macOS Monterey 12.1. De nombreuses autres applications tierces offrent également une intégration avec SharePlay, et nous maintenons un guide qui fournit des options SharePlay utiles.