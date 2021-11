MasterClass annonce la prise en charge d’iOS 15 SharePlay lors de l’événement First Look

Lors de son événement First Look cette semaine, MasterClass a annoncé de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux partenariats, notamment la prise en charge de SharePlay dans iOS 15.1.

SharePlay avec MasterClass

SharePlay est une fonctionnalité de FaceTime qui permet aux utilisateurs de partager des films, de la télévision, de la musique et du contenu au sein d’applications tierces au sein d’un appel de groupe. C’est l’une des annonces faites par MasterClass afin que les utilisateurs d’Apple puissent apprendre ensemble de la plateforme. Parmi les autres annonces, citons :

T Mobile: T-Mobile est un partenaire sans fil officiel aux États-Unis Grâce à ce partenariat, MasterClass travaillera avec T-Mobile pour apporter encore plus d’accès aux vidéos sur la plate-forme. MasterClass et T-Mobile auront plus à partager en 2022.SiriusXM: Les auditeurs de SiriusXM pourront accéder à une programmation exclusive de MasterClass sur les chaînes Business Radio et Stars de SiriusXM. Les gens peuvent écouter et apprendre dans le confort de leur voiture, diffuser à la maison sur des haut-parleurs intelligents ou des ordinateurs portables, ou en déplacement avec n’importe quel appareil de diffusion connecté. (2022)Optus: En Australie, les clients Optus auront un nouveau moyen pratique de découvrir et d’accéder au contenu MasterClass via le service d’abonnement au contenu d’Optus, Optus SubHub. (2022)

