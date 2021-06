Masterclass Paul Pogba, la Hongrie en retard de six minutes dans le Groupe de la mort, Bruno Fernandes s’en sort avec un, la déclaration de fierté de l’Allemagne… Des choses que vous avez peut-être manquées lors d’une nuit chaotique à l’Euro 2020

in

Tant de choses se sont passées à l’Euro 2020 mercredi soir, il est difficile de savoir par où commencer.

Il y avait les gros titres évidents: l’Allemagne se qualifiait pour affronter l’Angleterre aux dépens de la Hongrie et Cristiano Ronaldo devenait le meilleur buteur international de l’histoire lors de ce match nul fantastique entre le Portugal et la France.

Ce gars était à nouveau le sujet de conversation de la ville

C’est là que nous nous sommes retrouvés après 90 minutes de montagnes russes dans les deux matchs nuls 2-2, l’Allemagne et le Portugal étant tous deux confrontés à la perspective d’une sortie de choc à différents moments de la nuit.

Avec tant de choses, il était facile de rater des choses – apparemment Renato Sanches avait un stormer ?

Un autre soir, ces histoires auraient été énormes…

Il y avait tellement plus dans les deux matchs que de décider de la masterclass de Paul Pogba pour les prochains adversaires de l’Angleterre

Malgré toutes les discussions sur Ronaldo et Karim Benzema, qui ont marqué les deux buts pour leurs équipes, Pogba était le meilleur joueur sur le terrain hier soir.

Les fans de Manchester United se demanderont pourquoi le Français semble performer à un niveau différent pour son pays – et la réponse est probablement N’Golo Kante à côté de lui.

Néanmoins, Pogba a livré une autre masterclass du milieu de terrain à l’Euro 2020 et pourrait être en passe de remporter le titre de Joueur du tournoi à ce rythme.

Quelqu’un a-t-il mieux joué que Pogba à l’Euro 2020 ?

C’est sa passe parfaitement synchronisée et défensive qui a permis à Benzema de donner l’avantage à la France – et Kylian Mbappe aurait dû marquer avec un ballon tout aussi brillant plus tôt dans le match.

Bien sûr, c’est la passe extérieure du milieu de terrain de United qui a créé le seul but de la victoire de la France contre l’Allemagne – et son jeu général a été un plaisir à regarder.

Pogba a donc failli marquer le magnifique but que son affichage méritait, mais pour un superbe arrêt de Rui Patricio.

Pogba a éclipsé Ronaldo malgré les deux pénalités de l’icône du Portugal, la Hongrie derrière pour le moins de temps dans le groupe de la mort

Pendant un certain temps, il semblait que la Hongrie pourrait être le prochain adversaire de l’Angleterre en huitièmes de finale.

Cela a semblé déclencher un optimisme sauvage sur ces rives, qui ne respectait pas tout à fait à quel point les Hongrois étaient bons.

Une dernière place est ce à quoi beaucoup s’attendaient dans un groupe avec la France, le Portugal et l’Allemagne – mais ce n’est pas ce qu’ils méritaient.

Incroyablement, la Hongrie était en retard de seulement six minutes dans le tournoi.

La Hongrie était à dix minutes des qualifications

Ayant finalement été percés par le Portugal à la 84e minute de leur premier match, ils n’ont jamais perdu à aucun moment contre la France ou l’Allemagne.

Comparativement, la France était derrière pour 33 minutes du groupe, le Portugal pour 64 et l’Allemagne pour un énorme 161 – près de trois heures.

Peut-être que le tirage de l’Angleterre n’est pas si mal après tout.

Dans une autre statistique folle, Benzema a marqué avec le chronomètre à 46 minutes et 44 secondes pour ses deux buts hier soir, l’un en première mi-temps et l’autre en seconde.

La Hongrie quitte le tournoi la tête haute Bruno Fernandes est un garçon chanceux

Il y a eu des tirs au but partout dans le match nul entre le Portugal et la France, mais le plus clair de la soirée n’a pas été prononcé.

Nous vous avons apporté le verdict de Stuart Pearce sur le coup de poing d’Hugo Lloris, qui aurait semblé plus à l’aise à l’UFC.

Tout le monde n’était pas aussi convaincu que le gardien de Tottenham avait fait beaucoup de mal – puis Mbappe a remporté un coup de pied très doux pour avoir simplement couru épaule contre épaule avec Nelson Semedo.

Ce fut un match dominé par des décisions controversées

Jules Kounde a ensuite été pénalisé pour un handball à bout portant pour une autre pénalité discutable – mais Fernandes s’est en quelque sorte échappé.

Après avoir été abandonnée pour le match, la star de Manchester United a presque terminé une mauvaise nuit en encrassant Kingsley Coman dans la surface dans les derniers instants.

Les rediffusions montrent le milieu de terrain portugais tirant l’ailier français en arrière avant de se tenir sur le dos de la jambe de Coman alors qu’il pénètre dans la surface de réparation.

C’était un mur de pierre, surtout compte tenu de ce qui s’était passé auparavant, mais ni l’arbitre sur le terrain ni le VAR n’étaient d’accord.

Fernandes était un garçon chanceux… L’Allemagne et la Hongrie se livrent une autre bataille…

Il ne s’agissait pas seulement de football dans celui-là.

Le match a été précédé par le refus de l’UEFA d’illuminer l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel pour montrer son soutien à la communauté LGBTQI +.

Le maire de Munich, Dieter Reiter, a lancé ce plaidoyer en réponse au parlement hongrois interdisant aux homosexuels d’apparaître dans les matériels pédagogiques ou les programmes scolaires pour les moins de 18 ans.

.

L’Allemagne a envoyé un message à l’UEFA et à la Hongrie mercredi soir

Les fans ont montré leur soutien à la cause

Cependant, les Allemands ont trouvé un moyen de faire passer leur message.

Après que les fans soient arrivés drapés dans des arcs-en-ciel et que divers bâtiments à travers le pays aient été illuminés de ces couleurs, un envahisseur de terrain brandissant un drapeau de la fierté a perturbé l’hymne national hongrois avant l’affrontement.

Et puis Leon Goretska a célébré son égalisation avec un symbole de cœur devant les fans hongrois.

Après le match, il a tweeté un drapeau arc-en-ciel avec le message : « Répandez l’amour. Oui!!!!!”

.

Cela s’est avéré être l’une des images durables de la nuit