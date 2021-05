Masters 1000 Madrid – Alcaraz rencontre Nadal

05/03/2021

À 18:09 CEST

Le Murcien Image de balise Carlos Alcaraz a débuté avec une solide victoire lors du tirage au sort final du Masters 1000 à Madrid. Vaincu les Français Adrian Mannarino, trente-quatrième au monde par 6-4 et 6-0 pour atteindre le deuxième tour et devenir le premier rival de Rafael Nadal au rendez-vous de Madrid.

Le présent et l’avenir coïncideront mercredi sur la piste Manolo Santana, la principale, de la Caja Mágica. Première tête de série, numéro deux mondial et cinq fois vainqueur à Madrid contre ce prometteur de 17 ans originaire de Murcie, débutant dans ce Masters 1000, qui envisage un avenir encourageant dans ce sport.

«J’essaierai de ne pas donner l’importance du jeu ou avec qui je vais jouer et j’essaierai de l’apprécier. Pour moi jouer avec Nadal va être un rêve devenu réalité. Et le meilleur moyen sera d’avoir dix-huit ans », a déclaré le joueur espagnol à RTVE, qui en aura dix-huit mercredi prochain, le 5 mai.

Une journée inoubliable! 🥰 🇪🇸 @ alcarazcarlos03 remporte sa première victoire ATP Masters 1000. 🎥 @TennisTV | # MMOPENpic.twitter.com / WGfOZKPFr4 – #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) 3 mai 2021

Alcaraz il a reconnu être nerveux au début. “Jouer ici est super spécial. C’est un tournoi que je viens voir depuis que je suis petit et maintenant j’étais devant tout le monde. Je me sentais très à l’aise. Je suis entré un peu nerveux mais le public m’a encouragé et aidé. moi de monter », dit-il.

“C’est nouveau pour moi. Jouer sur le court central de la Caja Mágica … Je n’ai jamais joué sur un terrain aussi grand. Je suis devenu un peu nerveux. J’ai assez bien fait et j’ai été très à l’aise sur le court” ,

À Alcaraz, qui cette année a déjà remporté un match dans le tableau principal de l’Open d’Australie, qui était demi-finaliste à Marbella et a atteint le huitième à Estoril, son pouls n’a pas tremblé. Au moins apparemment. Il a fait preuve d’une grande sérénité, tempérance et confiance dans son jeu face à un adversaire plus expérimenté.

Le Français de 32 ans a été débordé par la confiance en soi de l’Espagnol, réussi au service et agressif, qui a été plus tout au long du match indifférent à l’ampleur de l’étape et de la compétition.

CONTRE NADAL, MERCREDI

Le joueur de tennis murcien, désormais classé 120e par l’ATP, a mis une heure et 11 minutes pour faire ses débuts au Mutua Madrid Open et rencontrer Rafael NadaAu deuxième tour mercredi prochain.