Masters 1000 Madrid – Alcaraz s’effondre en huitièmes de finale face à Gaston

05/11/21 à 11:11 CET

Carlos Alcaraz a concédé l’une des défaites les plus douloureuses de sa carrière encore courte, s’inclinant 4-6 et 5-7 en 1 heure et 42 minutes contre le Français Hugo Gaston en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Et c’était d’autant plus triste qu’il gagnait le premier set 4-2 et le deuxième set par un retentissant 5-0.

Sept matchs consécutifs contre lesquels il n’a marqué que six points pour les 28 de son adversaire, ont matérialisé la débâcle espagnole.

Après avoir battu un autre Français comme Pierre Hugues Herbert et l’Italien Jannik Sinner aux deux premiers tours, le jeune tennisman de 18 ans originaire de Murcie, qui occupe la 35e place de l’ATP, a affronté un rival inconfortable et, malgré sa petite stature -1,73 mètres-, c’est un joueur constant qui atteint presque toutes les balles.

Le Français de 21 ans, numéro 103 au classement international, est issu de la phase précédente et au tour précédent il a pu battre l’Asturien Pablo Carreño, le battant 6-7 (3), 6-4 et 7-5 .

Sur le court central du Palais Omnisport, le public acclamant son compatriote, Alcaraz a mené l’initiative de départ stimulé par le fait qu’il voyait les spectateurs pas exactement de son côté.

Sa première pause de service lui a permis de servir avec 3-1, mais Gaston a retourné la « pause », qui n’a pas trop fait de brèche au début à El Palmar’s, ce qui a de nouveau blessé son adversaire en attendant le ballon (4- 2). Le carrousel de services cassés ne semblait pas se terminer et Gaston comblait à nouveau l’écart avec les autres.

Ni Alcaraz ni Gaston n’ont pu garder le service et ils ont fait des erreurs de chaîne. Dans ce scénario, celui de Toulouse en a profité pour finalement le conserver, égal à 4 et là la tendance du crash a changé.

Les Espagnols étaient assaillis de doutes et la conséquence en fut que Gaston, après une autre « pause », obtint le 4-5 et la possibilité de réaliser la manche initiale en lançant le ballon en l’air. Et il a atteint son objectif en ratant son quatrième match consécutif remporté pour clore le set après 48 minutes.

Dans le deuxième set, le Murcien a transpiré pour gagner à nouveau un match – il a perdu un point dans lequel il a raté trois « smatch » et a échoué lors de la quatrième tentative consécutive – mais il est sorti avec brio et cela lui a fait prendre de l’élan.

Brisant le service de Gaston et rendant son service à nouveau bon, il avait une avance de 3-0 puis a augmenté son revenu à 4-0 et a retrouvé les sentiments du début de l’affrontement, ceux qui l’ont immédiatement conduit à placer le 5-0.

Ce deuxième set était en passe d’être résolu sur la voie rapide, mais le fait que le Murcien ait commencé à penser au troisième avant l’heure lui a fait voir son rival le serrer au point qu’il a été classé 5-4 et raccourcissant les distances de voler le service blanc à un Alcaraz déconcerté alors que quelques minutes auparavant, il semblait déterminé par la victoire.

Les choses ont empiré et le Français a enchaîné pas moins de 17 points d’affilée pour être très près de gagner. Il l’a fait avec un « as » et Alcaraz s’est effondré dans la douche après 54 minutes supplémentaires.

Les statistiques ne trompent pas -54 points gagnés par « La Roca » pour les 73 de ceux qui l’ont battu- dans un match dans lequel il a perdu son service six fois contre les quatre de Gaston, qui sera celui qui affrontera en quart de finale de Paris-Bercy Daniil Medvedev. Le Russe, à 25 ans, est numéro 2 mondial – il n’est que derrière le Serbe Novak Djokovic – et a scellé son classement en s’imposant avec un retour face à l’Américain Sebastian Korda (4-6, 6-1 et 6-3).