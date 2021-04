Masters 1000 Monte Carlo – Les débuts placides de Nadal contre Delbonis

14/04/2021

Activé à 15:58 CEST

Rafael Nadal a fait ses débuts avec une victoire solvable au Monte Carlo Masters 1000. L’Espagnol, troisième tête de série de l’édition de cette année, a battu l’Argentin en deux sets confortables Federico Delbonis (6-1 et 6-2) lors de leur match de deuxième tour.

Les baléares retourne concourir sur terre battue six mois après avoir soulevé son 13e Roland Garros en octobre dernier et il l’a fait sans hésitation et avec un succès remarquable dans le service. Il a terminé son premier match sur terre battue cette année avec 77% des points gagnés à son premier service.

Premier contact positif pour Rafa en vue de remporter un nouveau titre dans la principauté monégasque. Djokovic, quelques heures auparavant, il a également liquidé la “ perle ” italienne Jannik Sinner et il continue d’être l’homme à battre à cette première date de la tournée sur terre battue.

Son prochain rival pour une place en quarts de finale du Monte Carlo Masters 1000 sera le Bulgare Grigor Dimitrov, qui a également éliminé les Français aujourd’hui Jérémy Chardy (7-6 (3) et 6-4).