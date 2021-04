Masters Augusta – Rose domine le premier tour avec 65 coups

04/09/2021

L’anglais Justin Rose Il a pris la direction de l’Augusta Masters jeudi en terminant le parcours avec 65 coups (-7), quatre de moins que ses poursuivants immédiats, l’Américain Brian harman et les japonais Hideki Matsuyama, qui a distribué 69 (-3) cartes.

Bien qu’il ait commencé la journée avec deux bogeys, trous (1 et 7), il a redressé le parcours du par 5 du huitième, quand il a fait un aigle et a ajouté sept autres birdies, dont trois d’affilée (trous 15, 16 et 17). ).

Rose il a joué comme un vrai “professeur” qui n’a besoin que de mettre la veste verte de champion.

Le Masters, qui a commencé à son époque traditionnelle après le calendrier de l’année dernière modifié par la pandémie de coronavirus, a montré toute sa splendeur avec une émeute de couleurs printanières à Augusta National, des spectateurs et un premier tour dans lequel Rose brillait d’une manière spéciale.

Tout le contraire de ce qui s’est passé avec le champion en titre et numéro un mondial, l’Américain Dustin Johnson, le favori à répéter le titre après sa victoire record, en novembre dernier.

Johnson il a terminé avec un record de 74 coups (+2) pour se partager la 30e place, à égalité avec 21 autres joueurs.

Rose, qui avait déjà caressé le titre à deux reprises en partageant la deuxième place des éditions 2015 et 2017, a commencé à donner le ton après avoir profité de l’avantage important des quatre coups.

Oui Rose Il était ravi d’un bon match, Johnson était le revers de la médaille après que le champion en titre ne se soit pas concentré sur ses tirs, il avait du mal à placer le ballon sur le fairway et ses options sur le green étaient très limitées.

Il l’a démontré en terminant avec un record de 74 coups (+2) pour partager la trentième place, avec 21 autres joueurs, dont le Colombien Sebastián Muñoz, qui était le mieux classé des quatre latino-américains qui sont dans le tournoi.

Tandis que Harman et Matsuyama pourrait retenir l’inspiration de Rose et ils attendent avec impatience ce qui se passera au deuxième tour après avoir également réalisé leur meilleure performance dans la seconde moitié du tour.

HarmanLe joueur de 34 ans a gardé la normale jusqu’au huitième trou quand il a réussi un birdie, mais sur le suivant, avec une normale de quatre, il a fait son premier et unique bogey de la journée, puis s’est démarqué avec trois birdies, y compris le par quatre. .du dix-huitième, qui est devenu un cauchemar pour la plupart des joueurs.

Matsuyama, 29 ans, a bien réussi avec deux birdies et un aigle, sur la normale 4 du huitième trou, où il l’a également obtenu Rose, et il manquait de perfection quand au 17e trou il n’avait pas de bons coups longs et manquait sur le green avec le seul bogey du match.

Quatre autres joueurs, dont trois Américains menés par Sera Zalotaris, ils se partagent la quatrième place avec un record de 70 coups (-2).

Alors qu’un autre champion du tournoi, l’Américain Jordan Spieth (2015), a partagé la huitième place avec quatre autres joueurs après avoir livré une carte signée de 72 (paire).