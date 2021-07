Masters Of The Universe: Revelation Cast réagit à la lueur effrayante de Tony Todd

Tony Todd est un acteur actif depuis près de 40 ans. Son rôle le plus récent était de donner une voix au personnage macabre et mystérieux Scare Glow dans Masters of the Universe: Revelation. La version de Todd de Scare Glow sera la première fois que la goule incandescente sera adaptée en animation, et il aurait peut-être trop bien fait son travail.

Lors du panel Masters of the Universe: Revelation pour Comic-Con at Home, Kevin Smith a parlé à Todd du choix de casting derrière lui et de la façon dont le reste de la distribution, y compris Sarah Michelle Gellar, a réagi à la façon dont il a donné vie à Scare Glow.

“Nous avons poussé cette voix à la limite”, s’est exclamé Smith. “C’est une performance fantastique, et vous et Sarah – votre interaction, est magique et vous n’avez même pas eu l’occasion de vous jouer l’un l’autre.”

“Nous l’avons regardé tôt ce matin avant l’école et ma fille a adoré ta voix”, a déclaré Gellar. “‘Il est mon préféré’, a-t-elle dit. J’ai littéralement demandé à ma fille ce qu’elle pensait de moi dans cette scène et elle m’a dit qu’elle avait honnêtement oublié que j’y étais. Elle est tellement obsédée par vous et votre voix à propos de combien étrange et honnête … mais tu étais toute la conversation.”

Chris Wood, qui joue He-Man et son homologue le prince Adam, s’est dit d’accord sur ce que Todd a apporté au personnage et à quel point il l’a trouvé vraiment horrible.

“Tony’s Scare Glow, oh, c’est incroyable, mec”, a déclaré Wood. “C’est tellement effrayant et je ne veux pas le gâcher pour les gens qui ne l’ont pas vu, mais tout cet épisode et le centre de celui-ci étant la peur … Tony, tu as juste ça. C’est tellement convaincant. Oh mon Dieu , quelle explosion.”

Scare Glow n’est pas la première fois que Todd prête sa voix à des personnages terrifiants et inquiétants. Dans le passé, il a fourni la voix de Darkseid dans plusieurs films d’animation de DC Comics, Zoom – bien que non crédité – dans Flash de CW et même le Decepticon Dreadwing.

La première partie de Masters of the Universe: Revelation peut être diffusée sur Netflix à partir d’aujourd’hui.