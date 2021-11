Masters Of The Universe: Revelation Part 2 Review – Ce spectacle a le pouvoir

Lorsque He-Man et les maîtres de l’univers ont fait leurs débuts au début des années 80, il s’agissait d’une publicité pour un jouet d’une demi-heure. Ce n’est pas une blague. C’est pour cela que le spectacle a été créé : vendre des jouets. Les personnages étaient sauvages, imaginatifs et occupaient une place particulière dans le cœur de ceux qui l’ont regardé lors de sa première diffusion; cependant, ces personnages cool étaient minces comme du papier. Heureusement, Netflix Masters of the Universe: Revelation donne à tous ces personnages un but, se déroulant directement après la fin du dessin animé original, et la partie 2 conclut très bien l’histoire.

Le dernier lot d’épisodes de MOTU: Revelation démarre avec Eternia dans un endroit sombre. Skeletor est revenu d’entre les morts et possède l’épée du pouvoir. Il l’a utilisé pour faire appel au pouvoir de Grayskull pour devenir Skelegod. Heureusement, le prince Adam est également de retour, mais sans le pouvoir de Grayskull, il ne peut plus devenir He-Man. Ainsi, avec Teela, Cringer et Andra, le groupe doit trouver un moyen d’arrêter Skeletor, ce qui semble finalement impossible.

Dans l’arc final de cinq épisodes de cette histoire, les choses deviennent très folles – si folles que nous ne voulons vraiment pas le mentionner ici. L’histoire est un voyage – un retour à une sorte de normalité pour Eternia qui prend des rebondissements inattendus. Pouvez-vous voir ces rebondissements venant d’environ un mile de distance ? Totalement. Cependant, ils se déroulent tous de manière si satisfaisante.

Alors que Skeletor a le pouvoir de Grayskull qui coule dans ses veines osseuses, Evil-Lyn est toujours son bras droit et elle est toujours ultra-puissante. Son parcours est le plus développé au cours de ces derniers épisodes de la première saison. Elle est mise dans une situation où elle devient nihiliste. L’univers n’a pas de sens, et tout ce pour quoi elle s’est battue au cours de ses années avec Skeletor n’a servi à rien. Cette révélation – peut-être un jeu de mots – mène le spectacle dans une direction que vous ne voyez pas venir mais fonctionne exceptionnellement bien. Plus important encore, cela développe vraiment Lyn en tant que personnage, nous donnant plus de son histoire et pourquoi elle est si fidèle à Skeletor.

Plus que toute autre chose, c’est ce que MOTU: Revelation fait de mieux : étendre les histoires et le développement des personnages de la série originale qui étaient essentiellement des jouets. Le prince Adam reçoit un coup de pouce tout au long de ces épisodes, prouvant qu’il est plus qu’un prince qui se trouve être capable de se transformer en He-Man. Il a des problèmes profondément enracinés avec sa famille, dans lesquels ce nouveau lot d’épisodes se penche. En fait, un certain nombre de personnages bénéficient de ce traitement, ce qui donne une meilleure appréciation du monde dans son ensemble, ce qui est tout un exploit étant donné qu’il s’agit d’un méli-mélo de créatures d’apparence cool.

Tout au long de la seconde moitié de la saison et de tout ce développement, il y a un moment spécifique entre Skeletor et Evil-Lyn qui ne me convient pas. Sans entrer trop dans les détails, les deux s’embrassent – ​​ce qui est étrange parce que Skeletor est un homme au visage osseux – et c’est le plus proche que nous ayons probablement jamais à une rencontre sexuelle entre les deux. C’est bizarre. Ça fait mal. Et pour en arriver au point où l’histoire doit en arriver, il y avait d’autres façons dont l’histoire aurait pu se dérouler. Oui, c’est vague, mais c’est un grand moment pour la saison, et ça fait juste un peu bizarre de sexualiser les personnages de MOTU. Beaucoup de gens qui voient cela ne ressentent peut-être pas la même chose, mais en tant que personne qui aimait MOTU dans son enfance, regarder des épisodes avant de partir à l’école maternelle, c’était un peu troublant.

Animer une série comme celle-ci, où de nombreux personnages s’engageant dans ces batailles gigantesques peuvent être tout à fait la tâche, Heureusement, le spectacle a l’air super pour la plupart. Les séquences d’action sont passionnantes et vous tiendront au bord de vos sièges. C’est ce que vous attendez d’un spectacle MOTU, en ce qui concerne l’animation, car il rend hommage au style du spectacle original tout en le mettant à jour pour lui donner un aspect contemporain. Il y a eu un moment, cependant, qui a été un peu rude. Dans un campement militaire, au cours d’une scène émouvante, l’arrière-plan montre des soldats de la Garde royale debout – il n’y a pas d’animation, ils traînent juste. Il existe trois modèles différents de ces personnages, et l’un d’eux a les mains en l’air, presque comme un haussement d’épaules incertain. Ce modèle est utilisé en arrière-plan de chaque scène, et à cause de la pose, il ressort comme un pouce endolori et il devient une recherche « Où est Charlie » pour le garde haussant les épaules dans chaque scène.

Une partie remarquable de la saison – en particulier la dernière moitié – est le score. L’orchestre fournissant la musique de fond fournit une autre couche d’émotion à chaque scène, et cela ne dépasse jamais ce qui se passe à l’écran. C’est l’accompagnement parfait de la série qui fait avancer le spectateur.

La bataille finale et la fin ont semblé un peu décevantes. Les enjeux étaient si incroyablement élevés qu’il n’y avait rien que le spectacle puisse faire qui puisse être à la hauteur de la construction. Il y a le sentiment inévitable de « Oh, c’est ça ? » à la fin du cinquième épisode. Tout se termine plutôt bien, mais le véritable coup de pouce est la révélation de la direction possible de la saison 2. Si vous êtes un fan de l’histoire de MOTU, vous serez très motivé par la direction que pourrait prendre la série.

Masters of the Universe: Revelation donne au dessin animé original une raison d’exister, en plus de vendre des jouets aux gens. Il a repris le concept du dessin animé original de He-Man et l’a développé, en se concentrant beaucoup plus sur les personnages de Masters of the Universe, qui sont tous aussi intéressants que He-Man, sinon plus. Bien que la finale ne puisse pas être à la hauteur des normes établies par la série, cette série Netflix est une explosion et plus qu’un simple jeu de nostalgie pour les adultes.