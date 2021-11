Mastodon : Critique de l’album Hushed And Grim

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

À ce stade de la carrière de Mastodon, vous savez simultanément ce que vous allez obtenir et vous ne savez pas non plus à quoi vous attendre. C’est le Prog de Shrödinger.

Toutes les pierres de touche que les fans chérissent restent : des riffs qui font grincer des dents ; trois chanteurs tout aussi puissants mais individuellement uniques se combinant pour créer une belle tapisserie mélodique intensément masculine; des signatures rythmiques rusées et des envolées folles de fantaisie musicale assurant que nous ne savons jamais vraiment où le voyage nous mènera.

Et pourtant, malgré tout le tonnerre, Hushed And Grim est le disque le plus délicat à ce jour, rempli d’émotion, de doute, de chagrin, de regret et de chagrin. Dans The Crux seul, le métal nerveux et claustrophobe fait place à une section centrale rêveuse et triste qui frappe le cœur sans pitié.

The Beast, quant à lui, est construit sur une base solide de blues, manipulé et tordu en quelque chose de plus grand, plus sombre et purement Mastodon, tandis que les épanouissements du Moyen-Orient sur Dagger apportent une nouvelle dimension. Ce n’est que la pointe d’un iceberg colossal – c’est une œuvre de beauté et de bestialité dans une égale mesure.

