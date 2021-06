Mastodon se produira en acoustique à l’Aquarium de Géorgie

MASTODONTE a fait équipe avec Stade de rêve pour présenter une performance en direct totalement inédite prévue pour le 15 juillet à 21 h HAE. le Grammy Awardgroupe de rock primé avec la plate-forme de diffusion en direct HD pionnière Stade de rêve, est ravi d’annoncer “Capturé en direct à l’Aquarium de Géorgie”, un live unique MASTODONTE expérience dans un cadre rare et intime de leur ville natale d’Atlanta, en Géorgie, comme vous ne les avez jamais entendus auparavant. De plus, le programme comprendra des commentaires exclusifs du groupe offrant un aperçu de leur processus créatif.

Maintenant dans sa 21e année, MASTODONTE est l’un des groupes live les plus acclamés. “Capturé en direct à l’Aquarium de Géorgie” apportera cette passion et cette puissance à vos enceintes, alors que le groupe se produit en acoustique pour la première… et peut-être la dernière fois, depuis l’Aquarium de Géorgie dans leur ville natale. Les billets sont en vente dès maintenant à cet endroit. (En utilisant ce lien unique, les fans bénéficieront d’une réduction de 15 % sur le billet virtuel.) En plus des packages de merchandising groupés, 1 $ de chaque package de bundles de t-shirts soutiendra l’Aquarium de Géorgie.

Fraîchement sorti de sa « Raretés moyennes » collecte, avec “Rufus vit” en dehors de “Bill & Ted face à la musique (bande originale du film)” l’automne dernier, plus le percutant “Forgé par Néron” — le premier single pour “Dark Knights: Death Metal Soundtrack” (DC Comics) – dehors demain, MASTODONTE propose un événement de performance spécial couvrant toute la carrière.

Stade de rêve a été lancé en août dernier par le PDG Thomas Hesse (ancien président de Sony Musique pour les activités numériques mondiales et les ventes/distribution aux États-Unis), CTO Scott Chasin (entrepreneur en série avec une expérience de création et de croissance réussies de startups, y compris ProtectWise et Logique MX) et directeur artistique Jan Vogler (violoncelliste de renommée internationale et directeur du Festival de musique de Dresde).

Le mois dernier, Stade de rêve a annoncé un investissement stratégique du service de streaming mondial Deezer, tout en accueillant des performances incroyables de Yo-yo maman (co-parrainé par Audible), Sean Paul, RODRIGUE ET GABRIELA et CORPS élancés, Rodney Atkins et Jeris Johnson. Leur série à succès, “Histoires et chansons de Broadway”, animé par un directeur musical de renom Ted Sperling, terminé le week-end dernier, avec des représentations à venir de FORMER le 25 juin, avec l’inauguration Fierté virtuelle Dreamstage (25-26 juin), mettant en vedette Grand Freedia, Trixie Mattel, Aube Richards, Dorian Électre et plus.

Crédit photo: Jimmy Hubbard



