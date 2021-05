Mastodon sort le single “ Forged By Neron ” de “ Dark Nights: Death Metal Soundtrack ” récemment annoncé

DC Comics et Enregistrements Loma Vista avoir annoncé le “Dark Nights: Bande son du Death Metal”. Exécutif produit par Tyler Bates (“Gardiens de la Galaxie”, “Gardiens”, «John Wick»), la bande originale sortira numériquement le 18 juin et physiquement le 16 juillet.

Tout comme le loué DC “Dark Nights: Death Metal” La série n’est pas le scénario typique de super-héros, cette contrepartie musicale n’est pas la bande originale de super-héros typique. Compositeur acclamé Bates ici réunit un éventail d’artistes de différents genres – y compris MASTODONTE, Curry Denzel, ORCHESTRE DE MANCHESTER, Chelsea Wolfe, RALENTI et MAMAN DE FOOTBALL – formant sa propre super équipe musicale pour créer un morceau de musique originale compagnon unique en son genre, qui ajoute une dimension supplémentaire à la série acclamée grâce à une expérience multimédia comprenant des bandes dessinées personnalisées en édition limitée, des vidéos et plus encore.

MASTODONTEbuzzsaw d’ouverture d’album “Forgé par Neron” est le premier single et donne le ton en vérifiant le nom d’un seigneur démon de l’enfer qui apparaît tout au long de la série.

Dit Brann Dailor de MASTODONTE: “Nous sommes très heureux et honorés de faire partie de la ‘Dark Nights: Bande son du Death Metal’! Nous avons tous été fans de DC Comics et le Homme chauve-souris univers depuis que nous sommes enfants, donc cela signifie vraiment beaucoup pour nous de pouvoir ajouter quelque chose à ce monde. “

Tous les artistes impliqués ont adopté une approche pratique avec “Dark Nights: Bande son du Death Metal”, contribuant à des chansons – et dans le cas de quelques-unes, collaborant ensemble pour la première fois – inspirées du texte qui dépeint une Terre infernale tordue au-delà de la reconnaissance, où la Justice League est à la merci du Dark Multiverse et d’un diabolique Batman Who Laughs .

La bande originale est disponible en précommande en téléchargement numérique, CD et 2xLP – avec exclusivité Superman, Wonder Woman et Homme chauve-souris couvertures de variantes en vinyle, 11 cartes à collectionner de personnages en édition limitée, et plus encore.

Aditionellement, DC et Enregistrements Loma Vista annoncera des variantes de bande-son en édition spéciale de “Dark Nights: Death Metal” numéros 1 à 3, avec S’ÉLEVER CONTRE, Curry Denzel et GREY DAZE (la fin Chester Benningtonest pré-LINKIN PARK groupe) sur des couvertures de bandes dessinées personnalisées, et publié aux côtés des singles flexi respectifs de chaque artiste.

“Cette bande originale et cette série de bandes dessinées animées ont été réalisées par des fans de bandes dessinées, pour les fans de bandes dessinées et de musique”, s’enthousiasme Bates, qui est aimé pour sa bande originale précédente sur plusieurs des films de super-héros / roman graphique les plus influents des temps modernes. “‘Dark Nights: Death Metal’ est la narration de niveau supérieur par deux artistes incroyablement talentueux Scott Snyder et Greg Capullo. L’aspect visuel de cette bande dessinée est tout à fait convaincant et résonne tout au long de chaque chanson de la bande originale. “

“Dark Nights: Bande son du Death Metal” liste des pistes:

01. MASTODONTE – “Forgé par Neron”



02. CHELSEA WOLFE – «Diana»



03. SANTÉ, Tyler Bates – “ANTI-VIE (feat. Chino Moreno)”



04. MARIA BRINK, TYLER BATES – “Meet Me In Fire (feat. Andy Biersack)”



05. GREY DAZE – “N’importe quoi, n’importe quoi”



06. S’ÉLEVER CONTRE – “Broken Dreams, Inc.”



07. ORCHESTRE DE MANCHESTER – “Sans fin”



08. DENZEL CURRY, PLAYTHATBOIZAY – “Malchance”



09. CARACH ANGREN – “Crâne avec une langue fourchue”



dix. STARCRAWLER – “Good Time Girl”



11. ARMES À FEU, TYLER BATES – “Berserker (feat. Dave Lombardo)”



12. GREG PUCIATO, TYLER BATES, GIL SHARONE – “Maintenant tu l’as vraiment fait”



13. MONTRE-MOI LE CORPS – “Stone Cold Earth”



14. RALENTI – “Sodium”



15. MAMAN DE FOOTBALL – “S’embrasser sous la pluie”



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).