MASTODONTE sortira son nouvel album, “Silencieux et sinistre”, le 29 octobre. L’officiel Lorenzo Diego Carrera-réalisé le clip du premier single du disque, « Pousser les marées », peut être vu ci-dessous.

La suite de 2017 “Empereur du Sable”, “Silencieux et sinistre” a été enregistré à Détroit de l’Ouest, qui se trouve à l’intérieur de Ville de braise, la salle de répétition que les membres de MASTODONTE gérer à Atlanta. Diriger l’effort était Grammy-producteur/mixeur/ingénieur gagnant David Bottrill, qui a déjà travaillé avec MUSE, THÉÂTRE DU RÊVE et OUTIL, parmi beaucoup d’autres.

“Silencieux et sinistre” liste des pistes :

01. Douleur avec une ancre



02. Le noeud



03. Faucille Et Paix



04. Plus que je ne pourrais mâcher



05. La bête



06. Squelette de splendeur



07. buveur de larmes



08. Pousser les marées



09. Paix et tranquillité



dix. Dague



11. Avait tout



12. Terres Sauvages



13. Gobeurs de lie



14. Yeux de serpents



15. Gigantesque

Dans une interview de mars 2021 avec Parler de métal, MASTODONTE guitariste Bill Kelliher a déclaré à propos de travailler avec Bottrill: “Honnêtement, je n’avais pas vraiment entendu parler de lui avant l’année dernière. On se demandait qui on allait utiliser pour le nouvel album. On a quelques producteurs différents que nous aimons ; tout le monde que nous avons utilisé dans le passé. Mais je pense qu’avec cet album, nous étions en quelque sorte du genre: “Nous pourrions avoir besoin de quelqu’un de nouveau – quelqu’un de vraiment frais et flambant neuf.” Et nous avons eu au téléphone avec David, et nous avions quelques autres personnes à qui nous avions parlé. Avec COVID et tout, beaucoup de gens n’étaient tout simplement pas disponibles ou disposés à venir à Atlanta.”

Il a poursuivi: “Quand nous avons eu au téléphone avec David, il avait l’air d’être un gars formidable. Il avait déjà quelques démos, donc il avait toutes sortes de notes. C’est pour cela que vous avez besoin d’un producteur – quelqu’un qui sort des sentiers battus. Vous avez tous les quatre joué les mêmes chansons, fait des démos des mêmes chansons pendant si longtemps, vous vous dites : « Est-ce encore bon ? Je ne peux pas vraiment dire. A-t-il besoin de quelque chose ? Je suis un peu perdu. C’est comme si vous ne pouviez pas traverser la forêt à travers les arbres. Vous êtes, comme, ‘Qu’est-ce que c’est? Tout est à l’envers. Alors il est entré et il était diligent. Il avait toutes sortes de notes écrites. Il avait fait ses devoirs. Et il disait : ‘Pour cette chanson, j’ai cette idée. Pour cette chanson, j’ai ces idées.’ Et il nous les a en quelque sorte débités au téléphone. Et j’ai dit : « Êtes-vous prêt à venir à Atlanta et à travailler avec nous ici, à vue d’œil, dans notre studio ? » Et il disait : ‘Tant que le studio a le matériel dont j’ai besoin, et que c’est une pièce de taille décente et tout…’ Nous avions fait beaucoup d’autres disques là-bas avec d’autres groupes. Et il était prêt à descendre.”

Kelliher a admis qu’il n’avait pas vraiment envie d’essayer quelque chose de nouveau au départ, mais plus j’y pensais, plus je me disais : ‘Vous savez, ce disque est vraiment spécial, et il est différent, et les temps sont différents en ce moment.'”

Comme ça s’est apparu, “David avait beaucoup à voir avec la direction d’un grand nombre de sons et leur déroulement, et c’était un plaisir de travailler avec lui”, Facture mentionné. “Quelques fois par semaine, nous discutons. Et il venait dîner chez nous, et nous traînions tous ensemble. C’est juste un gars terre-à-terre et très accessible.”

Élaborer sur Bottrilll’approche de l’atelier, Kelliher a déclaré: “Je pense que 90% d’être un bon producteur est vraiment d’avoir un diplôme en psychologie, presque. Parce que quand vous avez affaire à des egos fragiles… dans un riff musical, et cela signifie vraiment beaucoup pour nous. C’est juste navrant si quelqu’un dit : “Je n’aime pas ce riff. Ce riff est nul. Ça ne sera pas dans la chanson.” Vous ne pouvez pas dire ça. Vous devez contourner l’évidence, comme : « Lève-toi et débarrasse-toi de ce riff. Écris quelque chose de mieux. » Et c’était l’une de mes premières questions : « Comment gérez-vous s’il y a certaines personnes dans le groupe qui pourraient être plus sensibles que d’autres ? Et il me dit : ‘J’ai travaillé avec untel et untel.’ Il me dit : ‘Je suis juste un grand fan de votre groupe, et je veux juste faire le meilleur album que nous ayons prévu de faire.’ Et il avait juste un très bon sens avec les mots sans insulter la créativité de qui que ce soit. Il était ferme. Et en gros, nous avons tout essayé. Il a dit : ” Je n’ai aucun problème à essayer quoi que ce soit. faites-le avec enthousiasme et allez-y et essayez-le. [goes], ‘Hé, je veux essayer de chanter ici’, ‘Hé, je veux essayer de jouer un solo ici’, hé, essayons-le. Peut-être que ça ne va pas, mais on ne sait jamais tant qu’on n’a pas essayé. Alors nous sommes tous en quelque sorte [went into it] avec l’esprit ouvert, et le résultat est incroyable. C’est le disque le plus complet et le plus sonore que nous ayons fait jusqu’à présent.”

MASTODONTELe nouveau disque de marquera la première collection de nouveaux morceaux du groupe depuis la mort du manager de longue date Jean Jean et le décès du tour manager Bob Dallas.

MASTODONTE le batteur Brann Dailor Raconté Jackie entièrement en métall’émission de radio syndiquée de que lui et ses compagnons de groupe ont écrit plus de deux albums de matériel dans les mois qui ont précédé les sessions d’enregistrement du nouveau LP.

MASTODONTEla dernière collection de raretés intitulée « Raretés moyennes », est sorti en septembre 2020. La compilation comprend une nouvelle chanson intitulée “Les torches tombées” ainsi qu’une multitude de reprises classiques, de contributions à la bande-son, d’instruments, de faces B et d’enregistrements en direct sur un package complet pour la toute première fois.

“Empereur du Sable” a fait ses débuts au n ° 7 du Billboard 200. Ce LP a été nominé pour le 2018 Grammy Award pour « Meilleur album rock » et son morceau d’ouverture, “La malédiction du sultan”, a remporté le Grammy Award pour « Meilleure performance en métal ».

L’année dernière, MASTODONTE a écrit et enregistré une nouvelle chanson intitulée “Rufus vit” à inclure dans la dernière “Bill & Ted affrontent la musique” film.