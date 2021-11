Masturbation chez l’enfant : Comment aborder le sujet ?

10/11/2021 à 14:47 CET

Alicia Mendoza

La masturbation chez les enfants C’est un problème qui préoccupe beaucoup de parents. Souvent parce que c’est quelque chose qu’ils ont honte de voir leurs fils et filles faire, parce qu’ils pensent que c’est un développement trop précoce de leur sexualité ou parce qu’ils traitent cet aspect comme quelque chose de tabou.

Mais bien au contraire. La sexualité est un aspect présent à toutes les étapes de notre vie, même dès l’enfance.

Réaction des parents à la masturbation des enfants

Les parents doivent normaliser ces comportements naturels des enfants. Nous vous donnons quelques clés

Il ne faut pas leur interdire de toucher

Si l’enfant touche ses parties génitales, la solution n’est pas de lui interdire de le faire, car nous lui envoyons le message que la masturbation est mauvaise et qu’en grandissant il aura un rapport négatif avec sa sexualité.

Nous ne devons pas gronder ou leur enlever la main ou des objets

Si nous les réprimandons ou si nous repoussons brusquement leur main ou l’objet qu’ils ont dans leurs organes génitaux, ils apprendront que c’est une punition de ressentir du plaisir et que c’est quelque chose qu’ils ne doivent pas faire.

Nous devons leur apprendre quoi faire en privé

Il faut leur apprendre qu’il y a certaines choses qui se font en privé : Comme aller aux toilettes pour se soulager, les enfants doivent apprendre qu’il y a des actes qui doivent se faire en privé, comme la masturbation. Nous devons le faire avec amour et respect, sans qu’ils pensent que nous avons interrompu leur moment de plaisir.

Masturbation chez les nourrissons et les enfants

La masturbation des enfants vient naturellement à de nombreux enfants. Comme le souligne cet article des chercheurs Alice C. Thornton et Jana D. Collins dans la revue académique Clinics in Family Practice : «la masturbation est un phénomène courant dans le développement de l’enfance et cela ne conduit pas à une anxiété négative chez l’enfant. C’est une réponse érotique de plaisir au toucher et n’est pas liée aux fantasmes d’adultes ou aux sensations sexuelles.

De même, la sexologue Lara Avargues est d’accord, qui nous a dit dans une interview avec Educar es Todo que « Pendant les 2 ou 3 premières années de la vie, l’auto-examen génital fait partie du processus que l’enfant suit pour connaître son propre corps. Il est normal qu’en vous explorant vous puissiez ressentir une certaine excitation qui vous amène à la découverte du plaisir à travers la masturbation & rdquor ;.

Entre 6 et 9 ans, au fur et à mesure qu’ils acquièrent une meilleure connaissance de leurs pensées et de leurs idées, ils devraient introduire des sujets sur la sexualité qu’ils ne comprenaient pas auparavant, ils devraient aussi être informés sur la masturbation. Cependant, pour eux, ces problèmes auront beaucoup de connotation de honte. « Les enfants perdent leur innocence et comprennent le besoin d’intimité pour en savoir plus sur leur corps », déclarent les chercheurs dans l’article sur la masturbation à cet âge. Cependant, à cet âge « la masturbation est considérée comme quelque chose d’agréable mais pas encore liée aux fantasmes sexuels & rdquor ;.

Causes et âge auquel ils commencent à se masturber

Les enfants se masturbent souvent en touchant eux-mêmes leurs organes génitaux en se frottant les cuisses ou en frottant sur différentes surfaces. Selon l’Association espagnole de pédiatrie, l’âge auquel ils commencent à se masturber est généralement les 2 ansMais avant, vers 6 mois, ils apprennent à ramasser des objets et peuvent se frotter contre eux pour chercher du plaisir.

Bien que nous associons la masturbation à quelque chose de sexuel, pour eux, cela n’a pas cette connotation. D’une part, parce qu’ils ne comprennent pas et n’ont pas développé de désir sexuel. D’autre part, parce que c’est quelque chose d’exploratoire pour eux. « Ce qui paraît sexuel à un adulte est un acte de découverte pour l’enfant. Pour eux, la masturbation est un élément de découverte de soi et de curiosité qui leur procure plaisir et satisfaction & rdquor ;.

Si les enfants se masturbent fréquemment, cela peut être une raison ennui ou parce que nous les avons punis parce qu’ils ont touché leurs parties intimes et qu’ils veulent le faire davantage.