Mat George, membre du podcast “She Rates Dogs”, est décédé

Mat George, la star du podcast “She Rates Dogs”, a été tragiquement tué dans un délit de fuite en Californie, a confirmé son co-animateur.

Sa co-animatrice Michaela Okland a révélé sa mort sur Twitter. Elle a écrit:

« Je préférerais que tu entendes ça de moi plutôt qu’un article de presse. Mat est mort la nuit dernière dans un délit de fuite. Je n’ai vraiment pas d’autres mots pour le moment. J’aimerais pouvoir entrer en contact avec tous ceux qui le connaissent personnellement, mais la nouvelle est déjà disponible et je ne peux pas le faire pour le moment ».

Je préférerais que vous les gars ici ceci de moi qu’un article de nouvelles. Mat a été tué dans un délit de fuite hier soir. Je n’ai pas vraiment d’autres mots pour le moment. J’aimerais pouvoir contacter tous ceux qui le connaissent personnellement mais la nouvelle est déjà sortie et je ne peux tout simplement pas le faire pour le moment – michaela okland (@MichaelaOkla) 17 juillet 2021

George était également un influenceur sur Twitter et Instagram, où il a utilisé l’utilisateur @matchu_chutrain. Sur LinkedIn, il a écrit : « Connaissance des médias sociaux avec une expérience avancée en matière de vente et de service client. Aptitude à prendre des résultats numériques et à les analyser pour calculer leur signification. Expérience avec des publicités indépendantes et utilisation d’analyses pour déterminer combien de clients potentiels atteignent. Connaissance exceptionnelle des tendances sur toutes les plateformes sociales. Grande expérience dans les relations directes avec les clients et les clients pour assurer une satisfaction absolue ».

Il a décrit le podcast She Rates Dogs de cette façon : « Co-animer un podcast sur les rencontres, les relations et les problèmes sociaux actuels », et a déclaré qu’il occupait le poste depuis un peu plus d’un an.

George a été écrasé le 16 juillet à Los Angeles

Le coroner du comté de Los Angeles a confirmé que Mathew George était décédé dans la rue le 17 juillet 2021. Il avait 26 ans.

Selon Today, George “a été touché dans un accident et en fuite tôt samedi matin dans le quartier de Beverly Grove à Los Angeles”. L’enquête est toujours en cours, a rapporté Today.

Selon CBS Los Angeles, George a été heurté vers 2 h 20 du matin par une BMW blanche. C’était un piéton “marchant vers le sud sur Croft Avenue”, a rapporté la chaîne de télévision, ajoutant qu’il n’était pas dans un passage pour piétons balisé et que la BMW a pris la fuite.

Le dernier tweet de George était un retweet du tweet d’Okland du 16 juillet qui disait : « Mat a dit que Nick Jonas avait l’air mieux avec les poils du visage, alors maintenant ils vont l’annuler par embarras corporel. J’adore ça ».

Le même jour, il a partagé la photo ci-dessus. La veille, il a tweeté : “Je pense à quel point ce serait dangereux si je n’avais pas les hanches d’un homme de 83 ans.”

Son dernier post sur Instagram disait : “Dans une ville pleine de faux, je n’ai pas peur d’être moi.”

Avant le podcast, il travaillait comme « scribe » en Arizona pour les bureaux d’OrthoArizona. « Les tâches comprennent la collecte de diverses informations sur les patients, y compris les signes vitaux, les antécédents du patient et les antécédents de maladie du patient en temps opportun. J’ai travaillé en étroite collaboration avec d’autres employés du bureau pour assurer une expérience patient satisfaisante », a-t-il écrit.

Choisi comme le premier auteur d’un document de recherche présenté à l’Académie américaine des chirurgiens orthopédiques qui a pris des informations recueillies sur les chirurgies totales de la hanche et du genou et les a analysées à l’aide de calculs pour déterminer le coût de la chirurgie par rapport aux relations satisfaisantes avec les patients. A aidé à créer des didacticiels vidéo pour les étudiants en médecine qui apprennent à faire des examens physiques. Assistance aux examens d’entrée MLB pour les joueurs de Phoenix Spring Training. “

Il avait un baccalauréat en biologie de l’Arizona State University et a obtenu son diplôme en 2017.

Les gens ont été choqués par la nouvelle

la mort de mat george me frappe particulièrement fort. Je ne connaissais pas du tout l’homme, mais je voyais ses tweets et ses interactions sur la télé tout le temps. il semblait être l’incarnation d’un mec génial et ça craint tellement qu’il soit parti. juste comme ça. pas de rime ni de raison. repose en paix. – compte haineux de l’autorité de stationnement de philadelphie (@IsaacSungIJ) 17 juillet 2021

Les gens ont répondu au message d’Okland avec choc et hommages. En voici quelques uns:

“Qu’est-ce que c’est, est-ce réel ? Je ne peux même pas y croire. Je suis tellement désolé Michaela. Je ne connaissais pas Matt, mais son sens de l’humour, ses tweets et sa compassion m’ont apporté beaucoup de joie. Repose en paix Matt », a écrit une personne.

“Oh mon Dieu??????? Je viens d’arriver sur Twitter et j’ai pensé que c’était comme une blague ???????? Mon cerveau ne comprend pas cela, oh mon Dieu », a écrit un autre.

“Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé que Mat soit une personne si merveilleuse et il nous manquera tellement”, a écrit un autre supporter.

«Mat était une personne si belle et gentille, c’est tellement déchirant, mon Dieu. Repose en paix roi », a écrit un fan.

