Mataró se complique la vie contre le finaliste en Europe

10/12/2021 à 22:38 CET

CN Mataró a perdu 8-12 contre le hongrois Dunaujvaros, dans le groupe E, le plus fort de l’Euroligue et dans lequel se trouve également l’hôte du CN Sabadell.

Le premier quart-temps a été un festival de notation pour les femmes hongroises, actuel finaliste d’Europe, comme vice-champion de la Ligue, avec des nuls successifs jusqu’à 4-4 et toujours avec des avantages pour les Centreuropéens.

Dunaujvaros a cassé le match au deuxième quart avec sa concierge Lilla Maczko tout arrêter en attaque, son étoile Greta Gurisatti et compagnie, a placé un 4-7 retentissant à Can Llong.

Les Hongrois ont entamé le troisième quart-temps avec une différence de quatre buts (4-8) contre Mataró au cours de laquelle Anni Espar a rompu avec son but une sécheresse de douze minutes sans marquer (5-8).

Dunaujvaros a continué à contrôler entre trois et quatre buts pour atteindre 7-10 à la fin du troisième quart. Greta Gurisatti avec son quatrième but de la soirée a rendu impossible le retour de l’équipe de Dani Ballart dans la dernière période et le match s’est terminé par un retentissant 8-12 pour Dunaujvaros.

STM CN Mataró devra gagner ce samedi (11h00) à Ferencvaros pour continuer avec les options de qualificatione dans un groupe dans lequel le CN Sabadell a gagné 11-6 lors du premier match.

Fiche technique:

8 – STM CN Mataró (4 + 4) : Sanchez ; Morell (1), Van der Kraats (2), Gual (-), Sevenich (2), Timofeeva (-), Cambray (-), Nogué (-), Bach (-), Bertran (-), Espar (2 ), Markoch (1), Colominas.

12 – Dunaujvaros (7 + 5) : Maczko, Szilagyi (-), Sajben (-), Gurisatti (4), Horvath (2), Mahieu (1), Szabo (1), Garda (1), Mucsky (2), Somogyvari (-), Pal (- ), Széliak (1), Buis

Arbitres : Nicolosi (Italie) et Balanescu (Roumanie)

Partiel: 4-4, 0-3, 3-3, 1-2

Incidents : Deuxième match de la première journée du groupe E de l’Euroligue joué dans la poule Can Llong du CN Sabadell.